Sarız Kayseri arası kaç km? Kayseri Sarız arası kaç saat? 4.7 deprem sonrası merak konusu oldu

Kayseri'de deprem meydana geldiği aktarıldı. AFAD saat 13.17 sıralarında gerçekleşen depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Sarsıntının şiddeti 4.7 olarak belirtildi. Yapılan açıklamalar sonrası "Sarız Kayseri arası kaç km?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Sarız Kayseri arası kaç saat? İşte detaylar...
Sarız Kayseri arası yaklaşık 127 kilometredir.
Sarı Kayseri arası yolculuk süresi araba ile yaklaşık 2 saat 1 dakikadır.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.
Deprem saat 13.17 sıralarında gerçekleşti.
Sarsıntının 7.06 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
Kandilli Rasatahanesi'nden yapılan açıklamada da depremin şiddeti 4.7 olarak belirtildi.
Derinlik bilgisi ise 4.8 km olarak paylaşıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2023
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Sarız (Kayseri)
Tarih:2023-08-22
Saat:13:17:32 TSİ
Enlem:38.435 N
Boylam:36.675 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/c4IrmvzBoh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 22, 2023
KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) https://t.co/ukYw60aE0P
22.08.2023, 13:17:33 TSİ
Büyüklük: 4.7,
Derinlik: 4.8 km#Kandilli