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Sarız Kayseri arası kaç km? Kayseri Sarız arası kaç saat? 4.7 deprem sonrası merak konusu oldu

22.08.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarız Kayseri arası kaç km? Sorunun yanıtı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden deprem hakkında yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Sarız Kayseri arası kaç km? Kayseri Sarız arası kaç saat? 4.7 deprem sonrası merak konusu oldu. Gerçekleşen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Sarız ilçesi olduğu belirtildi. Peki, Sarız Kayseri arası kaç km, Kayseri merkez ile arasında kaç saat var?

Sarız Kayseri arası kaç km? Kayseri Sarız arası kaç saat? 4.7 deprem sonrası merak konusu oldu

Kayseri'de deprem meydana geldiği aktarıldı. AFAD saat 13.17 sıralarında gerçekleşen depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı. Sarsıntının şiddeti 4.7 olarak belirtildi. Yapılan açıklamalar sonrası "Sarız Kayseri arası kaç km?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Sarız Kayseri arası kaç saat? İşte detaylar...

SARIZ - KAYSERİ ARASI KAÇ KM?

Sarız Kayseri arası yaklaşık 127 kilometredir.

5004

SARIZ - KAYSERİ ARASI KAÇ DAKİKA?

Sarı Kayseri arası yolculuk süresi araba ile yaklaşık 2 saat 1 dakikadır.

KAYSERİ'DE DEPREM

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

Deprem saat 13.17 sıralarında gerçekleşti.

Sarsıntının 7.06 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Kandilli Rasatahanesi'nden yapılan açıklamada da depremin şiddeti 4.7 olarak belirtildi.

Derinlik bilgisi ise 4.8 km olarak paylaşıldı.

kayseri deprem

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