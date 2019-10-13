Sarız'da belediye binasına pompalı tüfekle ateş açan saldırgan tutuklandı

Yasin DALKILIÇ- İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde belediye binasına pompalı tüfekle 15 el ateş ettikten sonra kaçan Servet Kökoğlu, yakalanıp, tutuklandı. Saldırı anı ise bir esnaf tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, 2 gün önce Sarız ilçesinde meydana geldi. Daha önce Başkan Baki Bayrak'tan iş talebinde bulunduğu öğrenilen Servet Kökoğlu, dış cephe kaplama çalışması yapılan 2 katlı belediye binasına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Başkan Bayrak ve binada çalışanlar, saldırı sırasında büyük panik yaşadı. Çalışanlardan bazıları kendilerini yere attı. Saldırı sırasında binanın çevresinde de panik yaşandı. Servet Kökoğlu, binaya 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ölen ve yaralananın olmadığı saldırıda, Başkan Bayrak'ın odası ile birkaç odanın camları kırıldı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Servet Kökoğlu'nu saklandığı evde yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kökoğlu, tutuklandı. Belediye Başkanı Baki Bayrak, Servet Kökoğlu tarafından ölümle tehdit edildiğini, konu hakkında Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Bu arada saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir esnaf tarafından çekilen görüntüde, pompalı tüfekle belediye binası önüne gelen Servet Kökoğlu, küfür ettikten sonra defalarca ateş açıyor.

