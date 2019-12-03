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Sarız'ın bin yıllık kilimleri yeniden dokunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde bin yıllık geçmişe sahip kilimler, kurulan tezgahlarda son dönemde yeniden dokunmaya başladı.

Yasin DALKILIÇ/SARIZ (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde bin yıllık geçmişe sahip kilimler, kurulan tezgahlarda son dönemde yeniden dokunmaya başladı. Kök boyasından oluşan farklı renklerdeki iplerle dokunan Sarız kilimleri, ilçenin önemli gelir kaynağı oldu.

Sarız'da makine halıların yaygınlaşması nedeniyle tükenme noktasına gelen bin yıllık geçmişe sahip Sarız kilimleri yeniden dokunması amacıyla, 3 ay önce Sarız Belediyesinin destekleriyle Halk Eğitim Merkezinde kilim dokuma kursu açıldı. Yaklaşık 20 kadının katıldığı kursta kursiyerlere, kilim dokumanın incelikleri anlatıldı. Kursun devam ettiği sırada, mahallelere kilim tezgahları konuldu. Kursa katılan kadınlar ile daha önce bu işi sürdüren kadınlar, evlerinde ve mahalle aralarında yeniden kilim dokumaya başladı. Kök boyasından oluşan farklı renklerdeki iplerle dokunan Sarız kilimleri, Kayseri kent merkezinde satışa sunuluyor. Kilimler ayrıca, çeyiz sandığın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

'KİLİMLER İLÇEMİZDE YAŞATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Sarız Belediye Başkanı MHP'li Baki Bayrak, tükenme noktasına gelen Sarız kilimlerini mahallelere kurdukları tezgahlarla yaşatmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Kilimlerimiz tarihi Orta Asya'ya dayanır. Bizim Yörük Türkmenler ve Avşar boylarının bölgemize gelmesiyle Sarız kilimleri dokunmaya başladı. Geçmiş zamanda çadır ve ev dekoru olarak dokunan kilimler ilçemizde yaşatılmaya çalışılıyor. Önceden hemen her evde kilim dokuma tezgahı vardı. Ancak, makine halıların yaygınlaşması nedeniyle kilimimiz tükenme noktası geldi. Biz belediye ve halk eğitim merkezlerinde bin yıllık kültürümüzün yeniden yaşatılması için gayret içine girdik ve kurslar açtık. Kilim tezgahlarının yeniden ortaya çıkmasını sağladı. İlçemiz için önemli bir gelir kapısı. Bölgemizde bin yıldır kilim dokunur. Bu kilimlerin her birinde bir yaşanmışlık bir hüzün vardır. Hepsi el emeği göz nurudur. Sarız kilimler için pazar araştırması yapıyoruz" dedi.

İlçe sakinlerinden 64 yaşındaki Zehra Bayrak, 15 yaşından itibaren kilim dokuduğunu söyleyerek, "Ben, kendimi bildim bileli kilim dokur, çorap örerim. Kilim dokumayı annem öğretti. Burada yaptığımız kilimler gelinlik kızlara çeyiz olarak verilir. Kışın akrabalarımızla otur, ağıtlar söyler, kilimler dokuruz" ifadelerini kullandı.

Şerife Akpınar (72) ise bir kilimin kişi sayısına göre 3 ile 7 gün arasında dokunduğunu kaydetti.

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