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Sarızlı annelerden Mehmetçiğe atkı, bere ve çorap

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 11:39 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde belediyenin gençlik merkezinde açılan çeşitli kurslara katılan kadınlar, her gün yün iplerle Mehmetçiğe ay yıldız işlemeli atkı, çorap ve bere örüyor.

Yasin DALKILIÇ/SARIZ (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde belediyenin gençlik merkezinde açılan çeşitli kurslara katılan kadınlar, her gün yün iplerle Mehmetçiğe ay yıldız işlemeli atkı, çorap ve bere örüyor. Kadınlar, 10 günde 100'ü aşkın kışlık giysi ördü.

Sarız Belediyesi Gençlik ve Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ebru, el işi, dikiş nakış gibi kurslara katılan kadınlar, çetin kış koşullarında terörle mücadelede görev alan Mehmetçik için kışlık giysi örmek istediklerini söyledi. Belediye de kadınların bu çalışmasına yün iplik alarak destek verdi. Bunun üzerine 10 gün önce merkezde kurslara katılan kadınlar, Mehmetçik için ay yıldız işlemeli atkı, çorap ve bere örmeye başladı. Bir kaç kadın ile başlayıp, büyüyerek devam eden örgü kampanyasına katılım 20'ye ulaştı. Kadınların kimisi kursta, kimisi evlerinde Mehmetçik için örgü yapıyor. Şu ana kadar 100'ü aşkın kışlık ürün hazırlandı. Annelerin el emeği göz nuruyla ürettikleri kışlık ürünlerin, kısa zamanda Mehmetçiğe dağıtılmak üzere, askeri yetkililere teslim edileceği belirtildi.

'YAPTIĞIMIZ KAMPANYA DEĞİLDİ'

Sarız Belediye Başkanı Bakir Bayrak, Sarızlı kadınların yaptığı çalışmanın Mehmetçiğe destek ve aynı zamanda bir dua niteliğinde olduğunu söyledi. Bayrak, "Mehmetçik için kadınlarımız atkı, bere ve çorap ördü. Kadınlarımızın yaptığı ürünleri en kısa zamanda askeri yetkililere ulaştıracağız. Manevi ve anlamlı bir destek. Çok yoğun bir katılım var ve herkes destek veriyor. Sarız ve Pınarbaşı ilçelerimiz, Yemen ve Sarıkamış'ta çok şehit vermiş yerlerdir. Her eve girseniz bir şehit vardır. Bölgemizin ağıtlarında şehidin hikayeleri anlatılır. Aslında yaptığımız kampanya değildi. 3-4 kadınla başlayan ve kulaktan kulağa yayılan bir destek oldu. Gençlik merkezinde ören de var, evinde örüp getiren de var" dedi.

Askerler için kışlık ürün hazırlayan kadınlardan 3 çocuk annesi Hürü Köse, "Ben, kışlık ürünler için ip hazırlıyorum. Hepimiz Mehmetçiğimiz için bir şeyler yapmak istedik. Belediye bize aldığı iplerle destek verdi. Bizim ördüğümüz kışlık ürünleri askerlere ulaştıracak" dedi.

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