Şarj adaptörleri konusunda yeni iddia: Apple'dan sonra sıra Samsung'ta!

Apple'ın şarj adaptörlerini iPhone 12 kutularından çıkartacağı iddiası son haftaların en çok tartışılan konularından biriydi. Bu tartışmada kimileri Apple'ın iPhone kutularından şarj adaptörlerini kaldırmasını çevre kirliliği açısından olumlu karşılarken, kimileri ise 30W hızlı şarj adaptörlerinin Android telefonların kutularından çıktığı günümüzde bu durumun kabul edilemez olduğunu savunuyor. Apple ile ilgili tartışmalar hala tazeyken, bu kez Güney Kore merkezli beklenmedik bir isimden aynı amaca yönelik bir iddia geldi; Evet, Samsung'tan bahsediyoruz.

SAMSUNG ŞARJ ADAPTÖRLERİNİ KALDIRIYOR MU?

Samsung iddialara göre Apple'ın yolundan gidecek. Apple gibi, Samsung Galaxy serileri dahil, tüm Samsung akıllı telefonların kutularından şarj adaptörlerini kaldırmayı düşünen şirket, böylece adaptör maliyetinden bu şekilde kurtulacak. Ancak henüz doğrulanmayan bu iddialar bile Samsung kullanıcılarını ve Samsung severleri kızdırmaya yetti bile.

UYGUN FİYATLI TELEFONLARA KAPI ARALAYACAK

Apple'ın böylesine bir karar almasının ana nedenlerinden biri olmayan adaptör maliyetlerinin, iPhone fiyatlarına yansıyacak olmasıydı. Zira, adaptör maliyetlerinden kurtulunca Apple aynı fiyata, belki de daha ucuza iPhone'lar satabilecek. İddialardan anlaşılan o ki Samsung da bunun hesabını yapıyor. Böylece çok daha uygun fiyata Samsung akıllı telefonlar almak mümkün hale gelebilir deniliyor.