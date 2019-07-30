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Şarj aleti adaptörüne gizledikleri esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, şarj aleti adaptörü içine küçük cam şişede gizlenen 10,5 gram esrarla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Şarj aleti adaptörüne gizledikleri esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, şarj aleti adaptörü içine küçük cam şişede gizlenen 10,5 gram esrarla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli polisler, saat 13.00 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, sürücüsünün tedirgin davranışlarından şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, cep telefonu şarj adaptörü içine küçük şişede gizlenen 10,5 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobildeki Ahmet D. ve Murat K. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Şarj aleti adaptörüne gizledikleri esrarla yakalanan 2 kişiye gözaltı

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