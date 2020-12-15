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Şarj aleti alırken akım değeri hayati önem taşıyor

15.12.2020 11:02 | Son Güncelleme:
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Şarj aleti alırken akım değeri hayati önem taşıyor

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan ve ellerden düşmeyen akıllı telefonlarda uyumlu akım değerine sahip şarj aletlerinin kullanılması konusunda uzmanlar uyarıyor.

Hayatın en önemli araçlarından biri haline gelen akıllı telefonlar dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Satın alınan yeni cep telefonlarının yanında verilen orijinal şarj aletleri ise günlük yaşamda maruz kaldığı yıpranmalar sonucunda kolaylıkla bozulabiliyor. Orijinal şarj aleti bulamayan ya da yüksek fiyatlara satın almak istemeyen vatandaşlar ise genellikle muadil ürünleri tercih ediyor. Bu ürünlerin kullanımında ise ortaya çıkan sorunlar çoğu kullanıcı tarafından ucuz maliyet nedeniyle göz ardı edilebiliyor. Telefoncular ve uzmanlar ise akıllı telefonlarda doğru şarj cihazı kullanmanın hayati önem taşıdığını söylüyor. Kalitesiz ve cihazla uyumsuz akım değerine sahip şarj aletleri telefonlara ciddi zararlar veriyor.

'ORİJİNAL ŞARJ ALETİ TERCİH EDİLMELİ'

Kaliteli ve uyumlu akım değerine sahip şarj aletleri kullanarak kullanıcıların yüksek maliyetli arızalardan kaçınabileceğinin altını çizen telefoncu Korkmaz Sönmez, “Telefonlarda orijinal şarj aletlerini kullanmak aslında bir nevi koruma çözümü. Fabrikadan çıkarken üreticiler telefonun tam anlamıyla ihtiyacına göre bu parçayı yapıyorlar. Bu sebeple uzmanlar da ‘orijinal şarj aleti tercih edilmeli’ diyorlar. Aslında şarj aletleri de akım değerleri ve kalite açısından değişkenlik gösterir. Günümüzde bazı şarj aletlerinin fiyatları, telefonların orijinal cihazlarından daha pahalı. Şarj aleti tercih ederken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta akım değerleri. Daha yüksek amper değerlerine ihtiyaç duyan telefonunuza eğer düşük amperli şarj cihazı kullanırsanız, yavaş şarj dolumu ve çeşitli arızalara davetiye çıkarabilirsiniz.'' dedi.

YÜKSEK MALİYETLİ ZARARA YOL AÇABİLİR

Sönmez, ''Uzun vadede uyumsuz amperli şarj aleti kullanımı bataryanın ölmesine yol açıyor ve telefonun şarj soketinde arızalara sebep olabiliyor. Şarj soketindeki kısa devre arızaları ise telefonun hafıza modülünde arızalara neden oluyor ve verilerinizi kaybedebiliyorsunuz. Bununla kurtulmak bile iyi çünkü bu arızalar ana karta ulaştığında çok yüksek maliyetli zararlara yol açabiliyor. '' ifadelerini kullandı.

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Sönmez son olarak, ''Şarj kablosunda da bahsettiğimiz amper değerler büyük önem taşıyor. Doğru kablo kullanılmadığı takdirde şarj aleti bozuluyor ve daha ileri süreçte telefon da zarar görebiliyor” diye konuştu.

(İHA)

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