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Şarj girişi olmayan iPhone 13 başarılı olabilir mi?

12.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Şarj girişi olmayan iPhone 13 başarılı olabilir mi?

Apple sonunda bunu da yapıyor. İddialara göre iPhone 13 ile birlikte lightning şarj girişi de tarihe karışıyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Apple cesur bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Cupertino merkezli şirkete yakın bazı kaynaklardan alınan haberlere göre Apple yeni iPhone modelinde şarj girişini tamamen iptal etmeyi planlıyor.

Hatırlanacağı üzere buna benzer bir hamle yaklaşık 4 sene önce iPhone 7 etkinliğinde gelmişti. Apple bu etkinlikte iPhone modellerinden 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığını açıklamıştı.

İlk etapta bu durum biraz garip karşılandı. Sonuçta iPhone alanlar kablosuz kulaklık da almak zorunda kalmışlardı. Aslında 3.5 mm kulaklıklar bir çevirici ile lightning girişinden kullanılabiliyordu. Fakat bu da çok kullanışlı değildi.

Bu radikal karar ilk başlarda eleştirilse de sonralarda diğer üreticiler de 3.5 mm’lik kulaklık girişini telefonlarından çıkarmaya başladı.

SADECE KABLOSUZ ŞARJ DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Şimdi çıkan söylentilere bakılacak olursa Apple şarj girişini de telefondan kaldırmayı planlıyor. Malum kablosuz şarj teknolojileri artık gelişti. Hatta yeni çıkan pek çok otomobilde de kablosuz şarj stantlarına yer veriliyor.

Kaldı ki hayli uygun fiyatlara kablosuz şarj stantları almak da mümkün. Dolayısıyla Apple’ın bu hamlesi çok ta yanlış olmayacaktır.

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Fakat şöyle önemli bir konu da var. Halihazırda Apple kablosuz şarj konusunda güçlü bir isim değil. Dolayısıyla bunun için biraz daha bekleyebilirler.

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