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Şarj sıkıntısı çekenler için en iyi telefonlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Şarj sıkıntısı çekenler için ülkemizde hali hazırda satışta olan en büyük bataryaya sahip telefonlardan oluşan bir liste hazırladık. Listemize dahil ettiğimiz modeller 5000 mAh ve üzeri bataryaya sahip cihazlar.

İşte en büyük bataryaya sahip akıllı telefonlar.

En büyük bataryalı akıllı telefonlar!

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CAT S41

CAT S41
Yonga Seti: MT6757 Helio P20 RAM: 3GB Ekran: 1080 x 1920 px 5.0 inç Kamera: 13MP / 8MP Batarya: 5000 mAh Ortalama Fiyatı: 2900TL
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Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max 2
Yonga Seti: Snapdragon 625 RAM: 4GB Ekran: 1080 x 1920 px 6.44 inç Kamera: 12MP / 5MP Batarya: 5300 mAh Ortalama Fiyatı: 1750TL
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Asus Zenfone 3 Zoom

Asus Zenfone 3 Zoom
Yonga Seti: Snapdragon 625 RAM: 4GB Ekran: 1080 x 1920 px 5.5 inç Kamera: 12MP + 12MP / 13MP Batarya: 5000 mAh Ortalama Fiyatı: 2190TL
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Lenovo Vibe P1

Lenovo Vibe P1
Yonga Seti: Snapdragon 615 RAM: 2GB Ekran: 1080 x 1920 px 5.5 inç Kamera: 13MP / 5MP Batarya: 5000 mAh Ortalama Fiyatı: 1450TL
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Motorola E4 Plus

Motorola E4 Plus
Yonga Seti: MediaTek MT6737 RAM: 3GB Ekran: 720 x 1280 px 5.5 inç Kamera: 13MP / 5MP Batarya: 5000 mAh Ortalama Fiyatı: 890TL
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Anahtar Kelimeler:
batarya şarj akıllı telefon

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