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Şarja takılı telefonla küvete girdi elektrik akımına kapılarak öldü

16.04.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'da 17 yaşındaki bir genç kız, su dolu küvete şarja takılı cep telefonu ile girmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Şarja takılı telefonla küvete girdi elektrik akımına kapılarak öldü

Polonya'nın kuzeyindeki Pomeranya bölgesindeki Lebork kasabasında 17 yaşındaki genç kızı, su dolu küvete şarja takılı cep telefonu ile girmesi sonucu elektrik çarptı.

12 Nisan gecesi kızlarının uzun süre banyodan çıkmaması üzerine şüphelenen ebeveynlerinin banyoya girdiklerinde kızlarının cansız bedeniyle karşılaştıkları öğrenildi. Polonya basınında su dolu küvetin içinde, yan tarafta bulunan prize takılı halde bulunan bir cep telefonunun olduğunu aktarıldı.

Yapılan otopside kimliği açıklanmayan genç kızın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölge Savcısı Patryk Wegner, elektrik çarpmasının neden ve nasıl meydana geldiğinin açığa çıkması için patolog ve elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

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