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  4. Şarja taktığı elektrikli aracı alev alev yandı!

Şarja taktığı elektrikli aracı alev alev yandı!

09.12.2024 07:32
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Başakşehir'de, 14 katlı binanın kapalı otoparkındaki elektrikli araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, site sakinleri tahliye edildi. Aracı yanan Murat Karabayır, "Aracım şarjdaydı, akşam üstü takmıştım. Daha önce böyle bir şey olmadı." diye konuştu.

İstanbul'daki yangın, saat 04.30 sıralarında Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'nde bulunan sitenin otoparkında çıkıt. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı binanın olduğu sitenin kapalı otoparkında park halindeki elektrikli araçtan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SİTE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada güvenlik görevlileri, sitede oturan vatandaşları herhangi bir olumsuzluğa karşı tahliye etti.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.

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'ARACI ŞARJA AKŞAM ÜSTÜ TAKTIM'

Aracı yanan Murat Karabayır, "Yangının nasıl çıktığı konusunda bilgimiz yok, elektrikli araç. Aracım şarjdaydı, akşam üstü takmıştım. Daha önce böyle bir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey olsa elektrikli araç almazdım" dedi.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul elektrikli araba
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