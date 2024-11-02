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Şarjdaki bisikletin bataryası patladı, evde yangın çıktı! 19 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti

02.11.2024 12:37
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Sarıyer'de elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine gelene 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, bisikletini şarja taktı. Sabaha karşı şarjdaki bisikletin bataryası patladı ve evde yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanana Odabaş yoğun duman nedeniyle zehirlenerek bayıldı. Yaklaşık olarak 1 hafta yoğun bakımda kalan genç hayatını kaybetti. Ailesi 19 yaşındaki gencin organlarını bağışladı.

Şarjdaki bisikletin bataryası patladı, evde yangın çıktı! 19 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 24 Ekim Perşembe günü sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi.

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BATARYA PATLADI, YANGIN ÇIKTI

Bisikletini evin içinde şarja taktı. Sabaha karşı şarjda olan batarya bir anda patladı. Patlama sonucu evde yangın çıkınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

ZEHİRLENEREK BAYILDI

Yangına uykuda yakalanan Odabaş, yoğun dumana maruz kalması sonucu zehirlenerek bayıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası evden çıkartılan Odabaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Mehmet Gökay Odabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’da toprağa verildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Sarıyer bisiklet
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