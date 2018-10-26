ŞARJDAKİ CEP TELEFONU EVİ YAKTI, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, şarjda bırakılan cep telefonunun tutuşması sonucu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, apartmanda bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Başiskele Aydınkent Mahallesi Aydınkent Kalıcı Konutları 7. Ada'da Suriyeli Hamud Aldablan ve ailesinin yaşadığı dairede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre şarjda bırakılan cep telefonundan başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, yangın sırasında komşularının yardımıyla evden çıkarılan Hamud Aldablan sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Hamud Aldablan ile apartmanı saran dumandan etkilenen 3 kişiye ambulanslarda tedavi uygulandı. Ev kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü --------------------- -Yanan evden görüntü -Ev sahibinin eşi ve çocuğunun görüntüsü -Yanan evin içinden görüntü -Detay (Haber-Kamera Dinçer AKBİRBAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) (Tür: Yurt)



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