HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şarjdaki telefon barakayı kül etti

Şarjdaki telefon barakayı kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde şarja konulan cep telefonunun neden olduğu yangında baraka ev küle döndü.Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kumkuyu Mahallesi Bağalanı mevkisinde meydana geldi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde şarja konulan cep telefonunun neden olduğu yangında baraka ev küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kumkuyu Mahallesi Bağalanı mevkisinde meydana geldi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Kadir Gök ve ailesi telefonlarını şarjda bırakarak küçükbaş hayvanlarına bakmak için evden ayrıldı. Bir süre sonra Elif Gök evlerinden dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görünce çevredekilerden yardım istedi. Çevrede su kaynağı olmadığı için vatandaşlar yangına müdahale edemedi. Bazıları telefonla itfaiyeyi aradı, bazıları da ilaç tankerine su doldurmak için yakınlardaki kanala gitti. Ancak kısa sürede baraka evi alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek, ardından soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri evde patlama riski bulunan mutfak tüpünü de dışarı çıkardı. Elif Gök fenalaşınca olay yerine ambulans çağrıldı. Gök’e sağlık ekibi tarafından ambulansta müdahale edildi.
4 kişilik aile evlerinde 10 bin lira paralanın bulunduğunu beyan edince itfaiye ekipleri nezaretinde Kadir Gök parasının olduğu kısımları kontrol etti. İncelemede paranın yandığı anlaşıldı.
Mahalle sakinlerinden Şehabettin Sezer, "Ev sahipleri keçi, koyun otlatmaya gitmişler. O arada evde yangın çıkmış. Geç haberleri olmuş. Vatandaş söndürmek için mücadele etmiş ama su olmadığı için tanker doldurmaya gitmişler, gelene kadar yangın bütün odaları sarmış" dedi.
Yangına şarja konulan cep telefonunun neden olduğu üzerinde durulurken, yangının kesin çıkış sebebi yapılan incelemeden sonra netlik kazanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Rus savaş uçakları Halep’i vurduRus savaş uçakları Halep’i vurdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da peş peşe depremler

Elazığ'da peş peşe depremler

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i çocuk 12 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Meral Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Akşener şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı

Bursa'da yaşlı adam yanan evinde ölü bulundu

Bursa'da yaşlı adamın feci ölümü

İstanbul Güvenlik A.Ş.’ye Deniz Gürhan atandı! Deniz Gürhan kimdir?

Eski SAS komandosu müdür oldu

Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

Ankara'da 'koronavirüs gaspçısı' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.