Şarjınızın bittiği zamanlarda yardımınıza koşacak 2022 senesinin en iyi powerbank modelleri

Güç bankası anlamına gelen powerbankler, şarj edilebilir pilerden oluştukları için elektrik enerjisini depolayarak priz bulunmayan ortamlarda akıllı cihazların şarj edilmesine yardımcı oluyorlar. Yüksek pil kapasitelerine rağmen kompakt tasarımları sayesinde cep ve çantalarda kolayca taşınarak kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyorlar. Powerbank satın alınacağı zaman ürünün markasına, pil kapasitesine, boyutuna, ağırlığına, şarj hızı değerine, aynı anda kaç cihazı şarj edebileceğine ve malzeme kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Hazırsanız en iyi powerbank modellerine beraber göz atalım!

1. Kompakt ve zarif tasarım: Ttec 2BB155S ReCharger 5.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti

Yılın en çok tercih edilen powerbank modellerinin başında gelen Ttec 2BB155S ReCharger 5.000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti, kompakt tasarımı sayesinde hem kolay taşınıyor hem şık görünüm sunuyor. Hafifliğiyle kullanıcılarından tam not alan model, 5.000 mAh bataryası sayesinde elektriğe ulaşılamayan acil durumlarda akıllı cihazları başarıyla şarj ediyor. Modelin en önemli özelliği LED ışıklı göstergesi sayesinde pil durumunu göstermesi. Böylece tek bakışta powerbank içinde ne kadar enerji kaldığı kolaylıkla anlaşılıyor. 1 A çıkışıyla cihazları hızlıca şarj eden ürün, akım korumalı devreleriyle de güvenliği elden bırakmıyor.

2. Güvenli ve kullanışlı: Trust 23293 Esla Fino Type-C Özellikli Ultra Hızlı ve İnce 10.000 mAh Powerbank

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"En iyi powerbank hangisi?" sorusu sorulduğunda en çok tavsiye edilen Trust 23293 Esla Fino Type-C Özellikli Ultra Hızlı ve İnce 10.000 mAh Powerbank, birbirinden etkileyici nitelikleriyle uzun yıllar kullanılacak bir model olarak öne çıkıyor. Ultra ince yapısı sayesinde cihaz, çantaların yanı sıra ceket veya pantolon cebinde de rahatlıkla taşınıyor. Kendisiyle aynı özelliklere sahip powerbank çeşitlerinden %24 daha az ağırlık sunarak taşımayı kolaylaştırıyor. 10.000 mAh kapasiteye sahip powerbank, akıllı cihazları birden fazla kez şarj edebiliyor. Akıllı koruma sistemiyle cihazların güvenli bir şekilde şarj edilmesini sağlıyor. İki USB bağlantı yuvası sayesinde aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor.

3. Kullanıcı dostu özellikleriyle: MF Product Jettpower 0068 10.000 mAh LED Ekranlı Powerbank

Birbirinden akıllı özellikleriyle en iyi powerbank sıralaması yapıldığında üst sıralarda yer alan MF Product Jettpower 0068 10.000 mAh LED Ekranlı Powerbank, modern tasarımıyla da beğenileri topluyor. 10.000 mAh pil kapasitesiyle başarılı performans sergileyen model, tablet ve telefon gibi akıllı cihazların priz bulunmayan ortamlarda pratik ve hızlı şekilde şarj edilmesini sağlıyor. Kompakt tasarımlı LED ekranında cihazın kalan şarj yüzdesini belirtiyor. Powerbank, 3 saat içinde tamamen şarj olarak kullanıma hazır hâle geliyor. Hafifliğiyle beğeni kazanan model, çantalarda ağırlık hissi yaratmadan taşınıyor.

4. Üst seviye teknoloji: Hypergear 16.000 mAh Siyah Powerbank

Üst seviye teknoloji özellikleriyle merak uyandıran Hypergear 16.000 mAh Siyah Powerbank, sade ve şık tasarımıyla da görenlerin beğenisini kazanıyor. 16.000 mAh yüksek pil kapasitesiyle telefon, tablet ve Bluetooth kulaklık gibi ürünleri çok defa şarj edebilen model; akıllı çip teknolojisiyle şarj edeceği cihazı kolaylıkla tanıyıp en doğru şekilde şarj ederek kullanıcılarına zaman avantajı yaratıyor. Aynı şekilde 2.4 A gücünde hızlı şarj yuvasıyla teknolojiseverlerin takdirini kazanıyor. iki adet USB yuvası sayesinde tek seferde iki farklı cihazı şarj edebiliyor. İnce tasarımı, ceplerde rahatlıkla taşınabilmesini sağlayarak önemli bir kullanım avantajı sunuyor.

5. Yüksek pil gücüyle: Polosmart PSM72 Micro USB ve Type C Girişli 20.000 Mah Powerbank

Yüksek pil kapasiteli powerbank satın almak isteyenlerin kaçırmaması gereken Polosmart PSM72 Micro USB ve Type C Girişli 20.000 Mah Powerbank, sade ve şık tasarımıyla her ortama uyum sağlıyor. 20.000 mAh kapasitesindeki büyük piliyle bir defa şarj olduğunda akıllı cihazları defalarca şarj edebiliyor. Böylece kullanıcılarını sürekli şarj derdiyle uğraşmaktan kurtarıyor. Polimer batarya kullandığı için yüksek iletkenlik sağlayarak akıllı cihazların şarj sürelerini kısaltıyor. Modelin en önemli özelliklerin biri de şarj sırasında akıllı koruma sağlayarak elektronik arızaların önüne geçmesi. LED ışıklı aydınlatmasıyla pil yüzdesini belli etmesi de önemli bir ayrıntı.

6. Seyahat dostu bir model: Philips 20000 mAh 22.5 W USB ve Type-C PD Üç Çıkışlı Led Göstergeli Powerbank

Sıklıkla seyahat eden ve akıllı cihazlarını şarj edecek zaman bulamayanlara tavsiye edilen Philips 20000 mAh 22.5 W USB ve Type-C PD Üç Çıkışlı Led Göstergeli Powerbank, hem kompakt tasarımı hem yüksek pil gücüyle eşsiz bir teknolojik deneyim yaşatıyor. Sade tasarımı ve canlı lacivert rengiyle şık bir tasarım sergileyen model, 20.000 mAh büyük piliyle akıllı cihazları defalarca kez şarj edebiliyor. Qiuck Charge 3.0 teknolojisi sayesinde yüksek hız göstererek hızlı şarj desteğine sahip akıllı telefon ve tabletleri kısa sürede şarj ediyor. Sadece 380 g ağırlığında olduğu için seyahat çantalarında yük oluşturmayarak takdir kazanıyor.

7. Her zaman imdadınıza koşacak: Belkin Taşınabilir Şarj Cihazı 20.000 mAh Powerbank

Belkin Taşınabilir Şarj Cihazı 20.000 mAh Powerbank, birbirinden güçlü özellikleriyle şarj problemlerine kesin çözüm getiriyor. LED ışıklı göstergesi sayesinde enerji durumu hakkında kullanıcılarını bilgilendiren model, çift USB bağlantı yuvasıyla aynı anda iki farklı cihazı şarj edebiliyor. İnce yapısıyla taşımayı kolaylaştıran model, hareket hâlindeyken akıllı cihazların şarj olmasına imkân tanıyor. 20.000 mAh pil gücü sayesinde tam şarjla akıllı cihazları çok defa şarj edebiliyor. Düz siyah rengiyle birinci tercihi sadelik olanlar için ortaya harika bir tasarım koyuyor.

8. Muhteşem özellikler: Baseus Q Pow 15 W 10.000 mAh Dijital LCD Ekranlı Çift USB'li Powerbank

Çağdaş tasarımıyla görenlerin ilgisini cezbeden Baseus Q Pow 15 W 10.000 mAh Dijital LCD Ekranlı Çift USB'li Powerbank, en iyi powerbank markaları arasında yer alan Baseus'un imzasını taşıyor. Powerbank kullanırken cihazın içindeki enerji durumu hakkında tam bilgi sahibi olmak isteyenleri sevindiren model, akıllı dijital ekranında pil yüzdesini gösteriyor. Asma ipi ve ufak boyutu sayesinde kolaylıkla taşınan model, entegre kablosu sayesinde kablo unutma sorunlarının önüne geçiyor. 10.000 mAh bataryasıyla günlük kullanım için muazzam bir pil gücü sunarak takdir topluyor. Ayrıca aşırı voltaj ve yüksek ısınma gibi sorunlara yönelik korumalı sistemiyle güvenliği yüksek seviyeye taşıyor.

9. Aşınmalara karşı dayanıklı: Dexim Sy15 Led Ekranlı Hızlı 10.000 mAh Kırmızı Powerbank

"Aşınmalara karşı en dayanıklı powerbank hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Dexim Sy15 Led Ekranlı Hızlı 10.000 mAh Kırmızı Powerbank, malzeme kalitesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Metal gövdesiyle darbe ve çarpmalarda dayanıklılık göstererek uzun ömürlü kullanım vadediyor. İnce yapısı ve 225 g ağırlığıyla taşımayı kolaylaştıran model, siyah ve kırmızı renklerin buluştuğu şık tasarımıyla beğeni kazanıyor. Pil yüzdesini dijital olarak gösterdiği için kullanıcılarını pil durumu hakkında tek bakışta bilgilendiriyor. Aynı anda iki cihazı şarj edebilmesiyle de önemli bir avantaj sağlıyor.

10. Önceliği kalite olanlara: Xiaomi Mi 10.000 mAh Ultra Compact Powerbank

Her zaman yüksek kaliteli ürünler kullanmayı sevenlerin mutlaka göz atması gereken Xiaomi Mi 10.000 mAh Ultra Compact Powerbank, modern görünümü ve kompakt boyutuyla taşımayı kolaylaştırıyor. 200 g ağırlığıyla taşıma sırasında kullanıcılarını yormuyor. 10.000 mAh pil gücüyle dolu dolu kullanım vadeden model, iki adet USB çıkışıyla aynı anda iki cihazı tam performans şarj edebiliyor. Ayrıca Type-C yuvasıyla şarj olan ürün, Type-C girişli cihazların da şarj edilmesine imkân tanıyor. Böylece aynı anda üç cihazı şarj etmek için kullanılabiliyor. Bluetooth kulaklık ve akıllı bileklik gibi düşük akımlı cihazları şarj ederken enerji tasarrufu sağlıyor.

11. Akıllı cihazlarınızı hızlıca şarj edin: Duracell 6700 mAh Powerbank

Pil tasarımlı sevimli görünümüyle görenlerin ilgisini ve beğenisini kazanan Duracell 6700 mAh Powerbank, şarj performansıyla da adından söz ettiriyor. Ufak boyutu ve 6700 mAh pil gücüyle akıllı cihazları iki defaya kadar şarj edebiliyor. İki adet şarj girişiyle aynı anda iki cihazı şarj ederek önemli bir avantaj yaratıyor. En iyi powerbank yorumlarını alan ve övgüyle tavsiye edilen model, küçük cihazları düşük seviyede şarj ederek pil gücünün verimli tüketilmesine yardımcı oluyor. Akıllı telefon ve tabletleri Qualcomm Hızlı Şarj 3.0 özelliğiyle şarj ederek zamanın verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.

12. Premium kalite: Anker PowerCore Select 10.000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

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En iyi powerbank markaları arasında ilk sıralarda yerini alan Anker, kaliteli bir şarj deneyimi yaşamak isteyenleri Anker PowerCore Select 10.000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı modeliyle tanıştırıyor. Düz siyah rengi ve sade tasarımıyla görenlerden tam not alan model, aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. 10.000 mAh kapasitesindeki piliyle uzun süreli şarj deneyimi yaşatıyor. Aşırı ısınma ve düzensiz voltaj gibi sorunları önlemek amacıyla Multiprotect teknolojisinden faydalanıyor. Evrensel uyumluluğu sayesinde her telefon ve tablet modelini sorunsuz biçimde şarj edebiliyor. Orta kısımdaki mavi LED ışık çemberiyle pil durumunu belirtiyor.

13. Kolay taşıma avantajı: S-link IP-K041 2.500 mAh Powerbank Beyaz Taşınabilir Slim Şarj Cihazı

En kolay taşınan powerbank modelini arayanlara tavsiye edilen S-link IP-K041 2500 mAh Powerbank Beyaz Taşınabilir Slim Şarj Cihazı, S-link markasının en iyi powerbank modeli olarak biliniyor. Ultra ince tasarımı ve entegre kablo sistemiyle merak uyandıran model, ergonomik yapısıyla rahat kullanım sağlıyor. 2.500 mAh kapasitesindeki Lityum bataryasıyla verimli enerji tüketimi sağlayan model, priz olmayan ortamlarda akıllı telefon şarjı olarak kolaylıkla kullanılabiliyor. Modelin dikkat çeken önemli bir özelliği de şarj işlemleri sırasında bataryayı koruması. Böylece her zaman gönül rahatlığıyla tercih ediliyor.

14. Maksimum hareket özgürlüğü: CELLULARLINE Magsafe Uyumlu 5.000 mAh 15 W IPhone 12-13 Serisi Kablosuz Şarj Cihazı Standlı Powerbank

iPhone telefon için en iyi powerbank modeli olan CELLULARLINE Magsafe Uyumlu 5.000 mAh 15 W IPhone 12-13 Serisi Kablosuz Şarj Cihazı Standlı Powerbank, başarılı özellikleri sayesinde kaliteli kullanım sunuyor. Cihaz, kablosuz şarj standına sahip olmasıyla da beğeni kazanıyor. Mıknatıslı yapısı sayesinde kablosuz şarj özelliği bulunan bir iPhone telefonla temasa geçtiği anda şarj işlemini başlatıyor. Modelin en önemli özelliği MagSafe uyumlu kılıflar kullanıldığında kılıf çıkartmadan şarj işlemi yapabilmesi. Kabloya ihtiyaç duymadan şarj işlemi yapabildiği için önemli bir hareket avantajı yaratıyor. Kablosuz en iyi powerbank 2022 modeli olan ürün, ince ve kompakt yapısıyla kolayca taşınabiliyor.