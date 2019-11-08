Şarjmatik cihazını kumar makinesine çevirmişler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesindeki turistik bir köyde, içerisine "slot" tabir edilen kumar makinesi yerleştirilmiş vaziyette şarjmatik cihazı bulundu.

Kırşehir ve Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyüne gitti.

Köydeki bir kahvehanede şarjmatik cihazı bulunmasından şüphelenen ekipler inceleme yaptı.

Cihazın üst kısmında ekran olduğunu tespit eden ekipler, makine üzerinde teknik değişiklikler yapılmak suretiyle "slot" makinesine dönüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi.

Üzerinde "şarjmatik" yazan ve şarj kabloları da çıkarılmamış vaziyette bulunan cihaza el koyan ekipler, kahvehane sahibi oldukları iddia edilen O.E. ve F.E. hakkında yasal işlem başlattı.

