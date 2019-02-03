"Şark Bülbülü" anıldı

"Babam yalnız sesiyle değil şahsiyetiyle bir örnek olmuş. Bu halk kolay kolay bir insanın ayağına gitmez. Ancak sevdiğine gider. Bu sevgiyi yaratmakta parayla olmaz. Bu sevgiyi halkın içinde olursan ve halka bir şeyler verebilirsen olur."

- "Çok mutluyum"

Güzelses'in adını taşıyan torunun Celal Güzelses ise dedesinin Diyarbakır'ın kültürünü, gelecek kuşaklara sağlam eserlerle ulaştırdığını vurgulayarak, "Torunu olarak çok mutluyum." dedi.

Güzelses, dedesinin tekke kültürü alarak yetiştiğini, 9 yaşında hafız, 11 yaşında Ulu Cami müezzini olduğunu da sözlerine ekledi.

Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Derya Akkoç, Celal Güzelses’in Türkiye’de mal olmuş bir değer olduğuna ve Türkiye’nin her yerinde anılması gerektiğine işaret ederek, "Bu konserde Diyarbakır halkı Celal Güzelses'e ahde vefasını gösterdi. Bu salona gelip bizi yalnız bırakmadılar. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk." diye konuştu.

- "Onun izinden gidiyorum"

Sanatçı İzzet Altınmeşe de "Ben bu işe başladığımdan beri merhum Celal Güzelses’in türkülerini ve uzun havalarını hep örnek almışımdır. Onun izinden gidiyorum. Onun türküleriyle onu yad etmek çok güzel. Bundan daha mutlu bir an olamaz." dedi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Akben ve TRT GAP Radyosu Müdürü Fatih Yılmaz da katıldı.

