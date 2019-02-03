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"Şark Bülbülü" anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

Atatürk'ün, "Şark Bülbülü" unvanı verdiği sanatçı Celal Güzelses'in vefatının 60. yılı dolayısıyla Diyarbakır'da program düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses, vefatının 60. yılında Diyarbakır’da düzenlenen programla anıldı.

Sanatçı Güzelses'i anmak amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde "Şark Bülbülü Celal Güzelses'i Anma Konseri" düzenlendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları Güzelses'in eserlerini seslendirdi.

Programa katılan Celal Güzelses'in oğlu Erdem Güzelses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası için anma programı düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Celal Güzelses Türkiye'ye mal olmuş." diyen Güzelses, şöyle konuştu:

"Babam yalnız sesiyle değil şahsiyetiyle bir örnek olmuş. Bu halk kolay kolay bir insanın ayağına gitmez. Ancak sevdiğine gider. Bu sevgiyi yaratmakta parayla olmaz. Bu sevgiyi halkın içinde olursan ve halka bir şeyler verebilirsen olur."

Güzelses, babasının Diyarbakır'da 1945 yılında halka açık alanda konser veren ilk sanatçı olduğunu savunarak, "Şark Bülbülü Celal Güzelses, her hafta cumartesi akşamı Diyarbakır Halkevinde konser verirdi." ifadesini kullandı.

- "Çok mutluyum"

Güzelses'in adını taşıyan torunun Celal Güzelses ise dedesinin Diyarbakır'ın kültürünü, gelecek kuşaklara sağlam eserlerle ulaştırdığını vurgulayarak, "Torunu olarak çok mutluyum." dedi.

Güzelses, dedesinin tekke kültürü alarak yetiştiğini, 9 yaşında hafız, 11 yaşında Ulu Cami müezzini olduğunu da sözlerine ekledi.

Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Derya Akkoç, Celal Güzelses’in Türkiye’de mal olmuş bir değer olduğuna ve Türkiye’nin her yerinde anılması gerektiğine işaret ederek, "Bu konserde Diyarbakır halkı Celal Güzelses'e ahde vefasını gösterdi. Bu salona gelip bizi yalnız bırakmadılar. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk." diye konuştu.

- "Onun izinden gidiyorum"

Sanatçı İzzet Altınmeşe de "Ben bu işe başladığımdan beri merhum Celal Güzelses’in türkülerini ve uzun havalarını hep örnek almışımdır. Onun izinden gidiyorum. Onun türküleriyle onu yad etmek çok güzel. Bundan daha mutlu bir an olamaz." dedi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Akben ve TRT GAP Radyosu Müdürü Fatih Yılmaz da katıldı.

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