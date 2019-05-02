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"Şark Bülbülü" anısına Diyarbakır'da konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

Atatürk'ün "Şark Bülbülü" unvanı verdiği sanatçı Celal Güzelses anısına İnönü Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu Diyarbakır'da konser verdi

DİYARBAKIR (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses anısına Dicle Üniversitesi (DÜ) ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle konser düzenlendi.

DÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Şark Bülbülü Celal Güzelses'i Anma Konseri"nde İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu Güzelses'in türkülerini seslendirdi.

İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve koro şefi Mehmet Zeki Giray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzelses'in ülkenin her kentinde anılması gerektiğini söyledi.

Giray, daha önce Malatya'da düzenledikleri konserin beğenilmesi üzerine Diyarbakır'da sahne almaya karar verdiklerini belirtti.

Sanatçının Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Giray, şöyle konuştu:

"Celal Güzelses Diyarbakır için bir mihenk taşıdır diyebiliriz. Diyarbakır sınırları dışına taşmış bir şahsiyettir kendisi. İstanbul ağzıyla Diyarbakır müziğini icra eden, sanat müziğiyle halk müziğini harmanlayarak Türkiye'ye ve Türkiye'nin dışına çıkarmış bir şahsiyettir."

Konsere katılanlardan Vedat Bozyel ise Celal Güzelses'in eserlerini dinlemenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Celal Güzelses, bizim müziğe çok güzel şeyler kattı. Müziğimizi, tarihimizi anlatan güzel türküleri bize bıraktı. Kendi döneminde seslendirdiği eserlerin günümüze kadar gelmesi ve bizim de dinlememiz çok güzel bir duygu."

Konsere, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Diyarbakırlı sanatseverler katıldı.

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