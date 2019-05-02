"Şark Bülbülü" anısına Diyarbakır'da konser

DİYARBAKIR (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses anısına Dicle Üniversitesi (DÜ) ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle konser düzenlendi.

DÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Şark Bülbülü Celal Güzelses'i Anma Konseri"nde İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu Güzelses'in türkülerini seslendirdi.

İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve koro şefi Mehmet Zeki Giray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzelses'in ülkenin her kentinde anılması gerektiğini söyledi.

Giray, daha önce Malatya'da düzenledikleri konserin beğenilmesi üzerine Diyarbakır'da sahne almaya karar verdiklerini belirtti.

Sanatçının Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Giray, şöyle konuştu:

"Celal Güzelses Diyarbakır için bir mihenk taşıdır diyebiliriz. Diyarbakır sınırları dışına taşmış bir şahsiyettir kendisi. İstanbul ağzıyla Diyarbakır müziğini icra eden, sanat müziğiyle halk müziğini harmanlayarak Türkiye'ye ve Türkiye'nin dışına çıkarmış bir şahsiyettir."