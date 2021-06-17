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Şark Bülbülü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şark Bülbülü filminin oyuncuları

17.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’da unutulmaz eserler arasında yer alan Şark Bülbülü, oyuncuları ve konusu ile günümüzde bile hâlâ ilgi ile izlenen ender yapımlardandır. Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Şark Bülbülü filminde Ayşen Gruda, Osman Alyanak, İhsan Yüce, Zeki Sezer, Dündar Aydınlı, Bahri Ateş gibi önemli isimler yer aldı.

Şark Bülbülü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şark Bülbülü filminin oyuncuları

Köyünde sevdiği kızı başlık parası nedeniyle alamayan Şaban’ın hayatını konu edinen Şark Bülbülü filminde köyün ağası, Şaban’ın sevdiğine göz koymuştur. Şaban’ı da İstanbul’a gönderiyor. Şark Bülbülü filminde sevdiğini almak için başlık parasını denkleştirmeye çalışan Şaban, birden ünlenir. Gazinolarda Şaban Ballıses ismiyle ünlü olur ve sevdiği için biriktirmeye çalıştığı başlık parasını toplayarak köyüne geri döner.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul’da yapıldı.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİnin KONUSU NEdir?

Başlık parasını toplamak için İstanbul’a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban’ın beşik kertmesi Hatice’ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban’ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul’da çalışmak zorundadır.

Sesi ile İstanbul’da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.

Şark Bülbülü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şark Bülbülü filminin oyuncularıı

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi

Ayşen Cansev- Hatice

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Osman Alyanak- Haydar

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey

İhsan Yüce - Muhtar

Yadigar Ejder - Mazlum

Zeki Sezer - Plaj Doktoru

Yavuz Karakaş - Arap Cemal

Ahmet Açan - Noter

Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci

Bahri Ateş - Şıh Hazretleri

Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo

Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi

Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı

Murat Tok - İmam

Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı

Yüksel Gözen

Yüksel Sezgin

Giray Alpan - Gazino Görevlisi

Dündar Aydınlı - Mafya

Ayfer İdin

Yaşar Şener - Halil Ağa

Levent Öktem - Gazino Müdürü

Ali Karagöz

İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi


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Ayşen Gruda Kemal Sunal
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