Şark Bülbülü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şark Bülbülü filminin oyuncuları

Köyünde sevdiği kızı başlık parası nedeniyle alamayan Şaban’ın hayatını konu edinen Şark Bülbülü filminde köyün ağası, Şaban’ın sevdiğine göz koymuştur. Şaban’ı da İstanbul’a gönderiyor. Şark Bülbülü filminde sevdiğini almak için başlık parasını denkleştirmeye çalışan Şaban, birden ünlenir. Gazinolarda Şaban Ballıses ismiyle ünlü olur ve sevdiği için biriktirmeye çalıştığı başlık parasını toplayarak köyüne geri döner.
1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul’da yapıldı.
Başlık parasını toplamak için İstanbul’a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban’ın beşik kertmesi Hatice’ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban’ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul’da çalışmak zorundadır.
Sesi ile İstanbul’da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.
Kemal Sunal- Şaban Ballıses
Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi
Ayşen Cansev- Hatice
Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa
Osman Alyanak- Haydar
Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey
İhsan Yüce - Muhtar
Yadigar Ejder - Mazlum
Zeki Sezer - Plaj Doktoru
Yavuz Karakaş - Arap Cemal
Ahmet Açan - Noter
Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci
Bahri Ateş - Şıh Hazretleri
Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo
Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi
Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı
Murat Tok - İmam
Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı
Yüksel Gözen
Yüksel Sezgin
Giray Alpan - Gazino Görevlisi
Dündar Aydınlı - Mafya
Ayfer İdin
Yaşar Şener - Halil Ağa
Levent Öktem - Gazino Müdürü
Ali Karagöz
İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi
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