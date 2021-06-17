Şark Bülbülü filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şark Bülbülü filminin oyuncuları

Köyünde sevdiği kızı başlık parası nedeniyle alamayan Şaban’ın hayatını konu edinen Şark Bülbülü filminde köyün ağası, Şaban’ın sevdiğine göz koymuştur. Şaban’ı da İstanbul’a gönderiyor. Şark Bülbülü filminde sevdiğini almak için başlık parasını denkleştirmeye çalışan Şaban, birden ünlenir. Gazinolarda Şaban Ballıses ismiyle ünlü olur ve sevdiği için biriktirmeye çalıştığı başlık parasını toplayarak köyüne geri döner.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1979 yılında yapılan Şark Bülbülü filminin çekimde İstanbul’da yapıldı.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİnin KONUSU NEdir?

Başlık parasını toplamak için İstanbul’a gelen Şaban, sevdiğini almak için canla başla çalışır. Köyün Zülfo ağası ise Şaban’ın beşik kertmesi Hatice’ye göz koyar. Bundan dolayı Şaban’ı da köyünden kovar. Şaban ise yüklü miktardaki başlık parasını denkleştirmek için İstanbul’da çalışmak zorundadır.

Sesi ile İstanbul’da şöhret olan Şaban, köyüne ağa olarak dönerken, geçmişin intikamını alır.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi

Ayşen Cansev- Hatice

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Osman Alyanak- Haydar