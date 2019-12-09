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Şark Bülbülü filmindeki “Bul karayı al parayı” dolandırıcılığı gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:29 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kemal Sunal’ın Şark Bülbülü filmindeki "Bul karayı al parayı” dolandırıcılığı benzeri suç işleyen şahıslara yönelik "Joker Operasyonu" düzenledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kemal Sunal’ın Şark Bülbülü filmindeki "Bul karayı al parayı” dolandırıcılığı benzeri suç işleyen şahıslara yönelik "Joker Operasyonu" düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9’u tutuklandı.
Oynattıkları ’bul karayı al parayı’ oyunu ile vatandaşı dolandıranlar, Ankara Emniyet Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2 ay önce takibe alındı. Polisin adım adım izlediği şüpheliler, usta komedyen Kemal Sunal’ın oynadığı “Şark Bülbülü” filmindekinin aynı yöntemle “Bul karayı al parayı” oyununu oynattıkları tespit edildi.
Şüpheliler beşerli olarak 2 grup şeklinde çalışıyor ve her gün farklı bir yerde tezgah açıyordu. Kendi aralarında da görev dağılımı yapan dolandırıcılar, polisi gözleyen gözcü, kazanıyormuş gibi yapan oyuncu, oynamaya ikna eden, kaybedeni takip ederek polise gidip gitmediğini kontrol eden uğurlayıcı şeklinde 5 parçaya ayrılarak oyunu sürdürüyorlardı. Bu şekilde görev dağılımı yapan şüpheliler, oyuna başlarken; iknacı denilen şüpheli mağdurları kolundan çekerek oyuna davet ediyor, oyuncu denilen zanlı oyuna dışarıdan gelmiş gibi oynayıp para kazanıyor ve mağduru özendiriyordu. Kağıtların yerini değiştiren üçkağıtçı ise mağdura, joker resimli kağıdı bulmasını istiyor ve diğer iki kağıdın boş olduğunu belirtiyordu. Üçkağıtçı, jokerli kağıdın üstüne boş kağıt koyarak el çabukluğuyla üstündeki beyaz kağıdı tezgaha atıyordu. Böylece mağdurun yanlış kağıdı takip etmesini sağlanıyordu. Mağdur oyunun sonunda dolandırıldığını anladığında iş işten geçiyordu, bu sefer de uğurlayıcı devreye girerek, “Bunlarla uğraşılmaz bunlar mafya başını belaya sokma polise sakın gitme yoksa ailen ve senin için iyi şeyler olmaz” diye tehdit ediyordu.

9’u cezaevini boyladı
Olay sonunda polise intikal edince tapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Ankara Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişi yakalandı. Şüphelilerden 9’u çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin de ev hapsi cezası aldığı öğrenildi.

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