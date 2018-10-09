HABER

Şarkı söyleyen köpeğin yeni videosu

İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Daha önce de videosu çıkan köpeğin şarkı söylerken çekilmiş yeni görüntüsü de sosyal medyada yayıldı.

Daha önce arabanın camından dışarı bakarken görüntüsü sosyal medyada yayılan köpeğin, şarkı söylerken bir yeni görüntüsü de ortaya çıktı. Bu defa aracın içindeki koltukta şarkı söyleyen köpeğin bu yeni görüntüsü sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Şarkı söyleyen köpekŞarkı söyleyen köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Şarkı viral

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Trump’ın benzeri görenleri şaşırttı

Donald Trump’ın benzeri görenleri şaşırttı

Antalya'da otomobil yayalara çarptı

Antalya'da otomobil yayalara çarptı

Gebe inek, jandarma helikopteriyle kurtarıldı

Gebe inek, jandarma helikopteriyle kurtarıldı

Cep telefonu cebinde unutan kadın, hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu cebinde unutan kadın, hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adamın topu öğrencilere ulaştırma çabası renkli görüntülere sahne oldu

Yaşlı adamın topu öğrencilere ulaştırma çabası renkli görüntülere sahne oldu

Reklam tabelasıyla birlikte kamyonetten yuvarlandı

Reklam tabelasıyla birlikte kamyonetten yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.