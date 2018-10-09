Şarkı söyleyen köpeğin yeni videosu

Daha önce arabanın camından dışarı bakarken görüntüsü sosyal medyada yayılan köpeğin, şarkı söylerken bir yeni görüntüsü de ortaya çıktı. Bu defa aracın içindeki koltukta şarkı söyleyen köpeğin bu yeni görüntüsü sosyal medyada ilgiyle izlendi.