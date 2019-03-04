Şarkı söyleyerek matematik öğreniyorlar

Topraktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yöntem sayesinde öğrencilerin matematik derslerini daha çok sevmeye başladığını, bunun, katıldıkları deneme sınavlarındaki net sayılarını artırdığını söyledi.

Dersi eğlenceli hale getirerek öğrencilerin konuları daha kolay kavramalarını sağlamaya çalıştığını anlatan Topraktan, "Öğrencilerim artık matematiği daha kolay anlıyor. Şu anda katıldığı deneme sınavlarında tüm matematik sorularını doğru yanıtlayan öğrencilerim var. Hiç matematik sorusu çözemezken şimdi birçok net yapabilenler var. Bu, beni çok sevindiriyor." dedi.

Çocukluğundan bu yana müziğe ayrı ilgisinin olduğunu anlatan Topraktan, şöyle devam etti:

"Benim de küçükken matematikle aram iyi değildi. Öğrencilerimin de bu durumda olduğunun bilinciyle hareket ettim ve onlara yardımcı olmaya çalıştım. En çok zorlandıkları konuları şarkılarla daha kolay öğrenebileceklerini düşündüm. Kentte ilk kez böyle bir uygulamayı başlattım ve faydasını da gördüm. Zaten faydalı olmasa devam etmeyecektim. Ancak sınavlarda yapılan netler ve öğrencilerden aldığım geri dönüş sayesinde devam etmeye karar verdim. Başka branşlardaki öğretmen arkadaşlarım da beni arayarak fikir sormaya başladı. Derslerde sadece şarkı söylemiyoruz. Önce konuyu anlatıyoruz sonra soru çözüyoruz en sonda da bunu şarkıyla destekliyoruz. Dans ediyoruz, eğleniyoruz. Veliler de bize destek veriyoruz. Şu anda her şey yolunda ilerliyor."