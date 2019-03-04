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Şarkı söyleyerek matematik öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ders konularını popüler şarkıların müziğiyle birleştiren öğretmen Zeynep Topraktan, öğrencilerinin, matematiğin karmaşık konularını kolayca kavramalarını sağlıyor - Sınıfa şarkı söyleterek öğrencilerinin üslü sayılar, kesirler ve sayı basamaklarını öğrenmesini sağlayan Topraktan'ın bu yöntemi sayesinde birçok öğrenci katıldıkları deneme sınavlarında matematik sorularının tümünü doğru yanıtladı - Zeynep Topraktan: - "Sevmek, önemli bir kavramdır. Temelinde sevgi olmayan bir eğitim insana hiçbir şey katmaz. İlk önce öğrencilerime kendimi sevdirdim. Sonra dersimi sevdirdim" - YYÜ Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Tanhan: - "Müzikle insanlar kendilerini daha iyi, daha mutlu hisseder, daha mutlu olan insanların beynindeki öğrenme çakraları da açılır"

Şarkı söyleyerek matematik öğreniyorlar

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ders konularını popüler şarkıların müziğiyle bütünleştiren öğretmen Zeynep Topraktan, geliştirdiği bu yöntem sayesinde öğrencilerine matematiği sevdirdi.

İlçe merkezindeki Kuruköy Ortaokulunda görev yapan matematik öğretmeni Topraktan, öğrencilerin matematik dersindeki başarılarını artırmak için farklı bir yöntem uyguladı.

İlk etapta öğrencileri anlamaya, ilgi alanlarını belirlemeye çalışan öğretmen, müziğe ilgisini de işin içine katarak dersleri daha eğlenceli hale getirmeye karar verdi.

Öğrencilerin bildiği popüler şarkıların müziğiyle ders konularını içeren sözleri birleştiren Topraktan, bu sayede öğrencilerin şarkı söyleyerek matematiğin karmaşık konularını daha kolay öğrenmelerini sağladı.

- "Sınavlarda matematikteki net sayıları arttı"

Topraktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yöntem sayesinde öğrencilerin matematik derslerini daha çok sevmeye başladığını, bunun, katıldıkları deneme sınavlarındaki net sayılarını artırdığını söyledi.

Dersi eğlenceli hale getirerek öğrencilerin konuları daha kolay kavramalarını sağlamaya çalıştığını anlatan Topraktan, "Öğrencilerim artık matematiği daha kolay anlıyor. Şu anda katıldığı deneme sınavlarında tüm matematik sorularını doğru yanıtlayan öğrencilerim var. Hiç matematik sorusu çözemezken şimdi birçok net yapabilenler var. Bu, beni çok sevindiriyor." dedi.

Çocukluğundan bu yana müziğe ayrı ilgisinin olduğunu anlatan Topraktan, şöyle devam etti:

"Benim de küçükken matematikle aram iyi değildi. Öğrencilerimin de bu durumda olduğunun bilinciyle hareket ettim ve onlara yardımcı olmaya çalıştım. En çok zorlandıkları konuları şarkılarla daha kolay öğrenebileceklerini düşündüm. Kentte ilk kez böyle bir uygulamayı başlattım ve faydasını da gördüm. Zaten faydalı olmasa devam etmeyecektim. Ancak sınavlarda yapılan netler ve öğrencilerden aldığım geri dönüş sayesinde devam etmeye karar verdim. Başka branşlardaki öğretmen arkadaşlarım da beni arayarak fikir sormaya başladı. Derslerde sadece şarkı söylemiyoruz. Önce konuyu anlatıyoruz sonra soru çözüyoruz en sonda da bunu şarkıyla destekliyoruz. Dans ediyoruz, eğleniyoruz. Veliler de bize destek veriyoruz. Şu anda her şey yolunda ilerliyor."

- "Geometri tiyatrosu hazırlıyoruz"

Şimdi Türkçe ve resim branşındaki öğretmen arkadaşlarının desteğiyle "Geometri Tiyatrosu" hazırlamaya başladığını aktaran Topraktan, bu tiyatro oyunuyla öğrencilere geometrinin inceliklerini, temel kavramlarını da öğreteceğini kaydetti.

Öğrencilerinin artık derslerle ilgili şarkı yazmaya başladığını ifade eden Topraktan, şöyle devam etti:

"Sevmek, önemli bir kavramdır. Temelinde sevgi olmayan bir eğitim insana hiçbir şey katmaz. İlk önce öğrencilerime kendimi sevdirdim. Sonra dersimi sevdirdim. Farklı projelerimiz var. Matematik dersiyle alakalı albüm yapmayı düşünüyoruz. Desteklerinden dolayı il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul idarecilerine ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Önceden matematik dersini çok sıkıcı bulduğunu belirten öğrencilerden Muhammed Tufan, "Öğretmenimiz sayesinde matematik dersini sevmeye başladım. Notlarım düzeldi. Matematik dersinin olduğu gün okula koşa koşa geliyorum ve o dersi iple çekiyorum." dedi.

Diğer öğrenciler de matematik dersini sevmeye başladıklarını, notlarının düzeldiğini vurguladı.

- "İnsanların aklında kalması daha kolay olur"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Tanhan, insanlarda sözel, sayısal ya da görsel zeka diye bir kavramın olmadığını söyledi.

Zekanın insanların ilgilendiği yönde geliştiğini savunan Tanhan, müzikle insanların kendilerini daha iyi, daha mutlu hissettiğini, daha mutlu olan insanların beynindeki öğrenme çakralarının da açıldığını aktardı.

Tanhan, mutlu öğrencilerin konuları daha iyi öğrendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Matematik gibi soyut, sıkıcı ders, insanların bildiği sevdiği müziklerle birleştirilirse, inanların aklında kalması daha kolay olur. Ancak bu matematiğin her alanında olmaz. Temel kavramlar, formüller ve dersin ezberde kalması gereken konularında yapılabilir. Bunu öğrencilerine uygulayan öğretmeni takdir etmek ve desteklemek gerekir."

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Hakkari Matematik Müzik öğretmen Yüksekova

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