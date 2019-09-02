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Şarkı yaptığı babasını klibinde de oynattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde, yerel sanatçı Mehmet Kösen (38), görme engelli ve felç olan babası Ali Kösen (74) için şarkı yazdı.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde, yerel sanatçı Mehmet Kösen (38), görme engelli ve felç olan babası Ali Kösen (74) için şarkı yazdı. Bestesini de kendisinin yaptığı şarkıya, klip çeken Kösen, babasıyla kamera karşısına geçti.

Silopi'de oturan 3'ü kız 4 çocuk babası Ali Kösen, 2001'de geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybetti. 2010 yılında da kısmi felç geçiren Kösen için yerel sanatçı olan oğlu Mehmet Kösen şarkı sözü yazdı. Yazdığı sözlerin bestesini de kendisi yapan Mehmet Kösen, babasıyla birlikte kamera karşısına geçti. Babasını çok sevdiği için şarkı yapıp, klibinde oynattığını anlatan Kösen, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Evin tek erkek çocuğu olduğum için babam üstüme titriyordu. Beni çok seviyordu. Ben askere giderken gözleri görüyordu. Ancak geldiğimde gözleri kapanmıştı. 9 yıldır kısmi felç geçiriyor. Annemle birlikte elimizden geldiği kadar kendisinin bir dediğini iki etmiyoruz. Çeşitli bestelerim var. Bir tanesini babama yazdım. Bunu da bir klip haline getirmek hayalimdi. Sonunda yaptım" dedi.

Kösen, babası için yazdığı şarkının sözleri ise şöyle:

'Vay benim babam, yemezdin yedirirdin,

yavrum oğlum hep derdin,

neler neler gördün ama yıkılmadın babam'

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