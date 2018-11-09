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Şarkıcı Atilla Taş cezaevine gönderildi

09.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

3 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edilen şarkıcı Atilla Taş, cezasının infazı için Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Şarkıcı Atilla Taş cezaevine gönderildi

Taş, Gülen yapılanmasına medya desteğinden mahkum edilmişti.Gülen yapılanmasına medya desteği verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Atilla Taş'ın cezasının infazı için cezaevine gönderildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen Taş'ın tutuklandığını duyurdu. Cezası onanan Taş'ın Metris Cezaevi'ne gönderildiği aktarıldı.

Akademisyen Yaman Akdeniz, konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, Taş'ın infaz kararına itiraz edeceğini dile getirdi.

Dava aşamasında yaklaşık 14 ay boyunca tutuklu kalan Taş, geçtiğimiz Mart ayında "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbesinin arkasında olmakla suçlanan Gülen yapılanmasına medya desteği vermekten yargılanan 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada 25 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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