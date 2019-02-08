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Şarkıcı Atilla Taş tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 19:20 | Son Güncelleme

ŞARKICI Atilla Taş, denetimli serbestlik hükümleri uyarınca bugün Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-ŞARKICI Atilla Taş, denetimli serbestlik hükümleri uyarınca bugün Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen şarkıcı Atilla Taş bugün tahliye edildi. "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılandığı dava kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalan şarkıcı Atilla Taş, tahliye edildikten sonra cezasının onanması üzerine 9 Kasım 2018'de yeniden tutuklandı. Önce Silivri Cezaevi'ne nakledilen Atilla Taş, daha sonra Kandıra Cezaevi'ne sevk edildi. Taş'ın avukatları, bu süreçte müvekkillerinin tahliye edilmesi için denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Talebi değerlendiren Kocaeli İnfaz Hakimliği talebi yerinde bularak Atilla Taş'ın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine Taş, tahliye edildi. Avukatı Yaman Akdeniz, şarkıcının tahliye edilmesini sosyal medya hesabından da duyurdu.

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