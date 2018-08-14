Şarkıcı Aylin Coşkun'un hastane sedyesinden yaptığı paylaşım, hayranlarını korkuttu

97'de Türkiye güzeli seçilen ve mankenlik mesleğinden sonra müzik dünyasında adını duyuran Aylin Coşkun, geçirdiği ufak kazadan dolayı, ayağına 15 dikiş atıldığını ınstagram hesabından takipçilerine duyurdu. 42 yaşındaki şarkıcı sarı içindeki ayağını paylaşıp "Nazara geldiğim doğrudur? ama iyiyim şükür 10-15 dikişle atlattım şükür? Rabbim beterinden korusun.. " notunu yazdı. Şarkıcıya sevenleri geçmiş olsun mesajı yağdırdı.

İşte Aylin Coşkun'un sevenlerini korkutan o paylaşımı;

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Aylin Coşkun, 1976 yılında Almanya'da dünyaya gellmiştir. Türk asıllı ailenin kızı olan Coşkun, eğitimini İzmir'de sürdürmüştür. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Aylin Coşkun, 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

