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Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti! "Çok güzelleşmişsin"

05.07.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Dakika, Bana Aşk Ver, Günah Sevap gibi parçalarla müzik kariyerini taçlandıran Aynur Aydın, son zamanlarda dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Aydın son olarak süper mini eteğiyle adından söz ettirdi.

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti! "Çok güzelleşmişsin"

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, son dönemlerde sosyal medya pozlarıyla oldukça popüler. Hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde adı sıklıkla geçen güzel şarkıcı Aynur Aydın, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

36 yaşındaki Aynur Aydın iddialı pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti!

Güzel şarkıcı süper mini eteğiyle poz verdi.

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti!

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan Aynur Aydın'ın o pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti!

Aydın'a, "Çok güzelleşmişsin", "Işıl ışıl oldu buralar" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti!

Geçtiğimiz haftalarda tatil pozlarını da paylaşan Aydın, plajda çömelerek ve cenin pozisyonunda verdiği pozlarla gündemden düşmemişti.

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti!

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti!

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle mest etti!

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Instagram Aynur Aydın
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