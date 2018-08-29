Bengü (39) 1.5 senedir birlikte olduğu Selim Selimoğlu'yla (39) bu akşam Raffles Otel'de evlendi. Ünlü çiftin nikah şahitliğini Revna Demirören, Kenan Doğulu, Tahir Kıran, Eda Güzelcik ve Beliz Şen üstlendi.

Şarkıcı Bengü ile Selim Selimoğlu evlendi!

1 / 7 Ünlü çiftin nikah şahitliğini Revna Demirören, Kenan Doğulu, Tahir Kıran, Eda Güzelcik ve Beliz Şen üstlendi.

2 / 7 Şarkıcı pronovias model gelinlik giyerken, armatör ise damatlık için Vakko'yu tercih etti. Sadi Events'in organize ettiği düğüne yaklaşık 600 kişi katıldı. Selimoğlu, öğle saatlerinde Bengü'yü davul ve zurnayla Acarkent'teki evinden almaya gitti. Şarkıcı, babasının elini öpüp, sarıldığı sırada duygusal anlar yaşadı.

3 / 7 Bengü bir ara balkona çıkarak çalan türkülerde oynadı. Daha sonra ise çift, evin bahçesinde davul ve zurna eşliğinde karşılıklı oynadı. Düğüne saatler kala şarkıcı Instagram'dan sekiz tane fotoğraf paylaşarak, "Gelini almaya geldiler" notunu düştü.

4 / 7 Ünlü çifti düğününde Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören, Serdar Ortaç - Chloe Loughnan, Ziynet Sali, Çağla Şıkel, Murat Yıldırım - İmane Elbani, Kenan Doğulu - Beren Saat, Esra Erol - Ali Özbir gibi dostları yalnız bırakmadı.

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