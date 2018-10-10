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Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık eden Arda Turan'ın bu ilk skandalı değil. Turan, çalkantılı aşk hayatı ve çapkınlıklarıyla hep gündemdeydi.

İşte Arda Turan'ın Instagram'dan yürüdüğü o kişiler ve konuşmalar...

Arda Turan'ın Instagram skandalları

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EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI
Aşk hayatı ve skandallarıyla gündeme gelen Arda, 2 sene evvel Ebru Şallı ile mesajlaşmaları ile yine gündeme bomba gibi düşmüştü.
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EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI
Ebru Şallı'nın Instagram'ı hacklenmiş ve Arda ile tüm konuşmaları deşifre olmuştu. İkili arasında geçtiği iddia edilen diyaloglardaki samimiyet ise hayli dikkat çekmişti. Arda Turan: Hoşbulduk, ne zaman dönüyorsun:) Ebru Şallı: Yarın akşam. Sen de pazartesi değil mi. Arda Turan: Evet pazartesi sabah. Göremeyecek miyim seni:))
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Ancak ikili arasındaki diyaloglar Şallı ya da Arda tarafından yalanlanmadı.
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CANSEL ÇÖRDÜK

CANSEL ÇÖRDÜK
Bir diğer vaka ise Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü idi. Çördük'ün Instagram hesabı hacklenmiş ve Arda Turan ile sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmaları ortaya çıkmıştı.
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ELİF GÜNGÖR

ELİF GÜNGÖR
Barcelona'da top koşturduğu dönemde Aslıhan Doğan ile ayrı olan futbolcu, Elif Güngör adlı fitness eğitmenine Instagram'dan direkt mesajlar atmış ve deşifre olmuştu. Turan o zamanlar bu iddiaları tabii ki kabul etmemiş ve şu açıklamayı yapmıştı: Manşetlere taşınan mesajlaşma haberinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Ülkenin en önemli basın kuruluşlarının bu basit "photoshop" oyununu manşetlerine taşıması çok şaşırtıcı.
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