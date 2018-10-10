Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

İşte Arda Turan'ın Instagram'dan yürüdüğü o kişiler ve konuşmalar...

Arda Turan'ın Instagram skandalları

1 / 7 EBRU ŞALLI Aşk hayatı ve skandallarıyla gündeme gelen Arda, 2 sene evvel Ebru Şallı ile mesajlaşmaları ile yine gündeme bomba gibi düşmüştü.

2 / 7 EBRU ŞALLI Ebru Şallı'nın Instagram'ı hacklenmiş ve Arda ile tüm konuşmaları deşifre olmuştu. İkili arasında geçtiği iddia edilen diyaloglardaki samimiyet ise hayli dikkat çekmişti. Arda Turan: Hoşbulduk, ne zaman dönüyorsun:) Ebru Şallı: Yarın akşam. Sen de pazartesi değil mi. Arda Turan: Evet pazartesi sabah. Göremeyecek miyim seni:))

3 / 7 Ancak ikili arasındaki diyaloglar Şallı ya da Arda tarafından yalanlanmadı.

4 / 7 CANSEL ÇÖRDÜK Bir diğer vaka ise Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü idi. Çördük'ün Instagram hesabı hacklenmiş ve Arda Turan ile sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmaları ortaya çıkmıştı.

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