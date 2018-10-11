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Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 20:17 | Son Güncelleme

MİLLİ futbolcu Arda Turan ile ünlü sanatçı Berkay'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, basın açıklaması düzenledi.

Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptı

Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ futbolcu Arda Turan ile ünlü sanatçı Berkay'ın arasında yaşanan olaylarla ilgili, Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, basın açıklaması düzenledi. Mermer, çeşitli iddialarla gündeme gelen olaya ilişkin müvekkilinin şu ana kadarki açıklamalarının geçerli olduğunu söyledi. Berkay'ın tedavi olduğu hastaneye gelen Arda Turan'ın üzerindeki silahı birkaç el ateşlediğini ve konunun adli makamlara intikal ettiğini ifade etti. Avukat Mermer, milli futbolcunun şu sıralarda emniyette ifade verdiğini açıkladı.
Ünlü sanatçı Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, sanatçının tedavi olduğu özel hastanede akşam saatlerinde basın açıklaması düzenledi. Mermer, açıklamasında, "Bu konuda basında çıkan haberlerin hepsinin doğru olduğunu söylemek zorundayım, üzülerek. Olayın oluş şekli açıklığa kavuşmuştur. Bu resmi makamlara da intikal etmiştir. Biz de şikayetçi olduk. Olayın ardından ağır bir ameliyat geçirdi. Olayın neresinden bakarsanız bakın, Arda Turan'ın yaptığının izahı dahi mümkün değildir. Belki başka davalar da açmayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ARDA TURAN EMNİYETTE, İFADESİNE BAŞVURULUYOR"
Mermer açıklamasında, "Berkay Şahin, ilk müdahalenin yapıldığı hastaneye geldiği zaman, arkasından Arda Turan ve arkadaşları geliyor, o silah olayı orada gerçekleşmiş. Yere ateş edilmiş. Bu emniyetteki görüntülerde de, kayıtlarda da var. Müvekkilim olaydan sonra hastaneye gidiyor, arkasından Arda Turan 6 ya da 7 kişiyle beraber hastaneye geliyor ve baş başa görüşmek istediğini söylüyor. Acil bölümüne yakın bir odada Arda Turan, müvekkilime 'Ben senin eşin olduğunu bilmiyordum. Biliyorsam, çek, vur beni' diyor. Bunun üzerine müvekkilim de 'Bilip bilmemen önemli değil, yaptığın yanlıştı' gibi bir şey söyleyince, 'Ben böyle bir şey yapmam' deyip yere ateş ediyor. Şu an zaten Arda Turan zaten emniyette, ifadesine başvuruluyor" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

(Geniş Haber)Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptı(Geniş Haber)Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptı(Geniş Haber)Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı açıklama yaptı

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