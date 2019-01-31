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Şarkıcı Berkay'ın avukatından aylık gelir düzeltmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:47 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA- SARIYER Emirgan'daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavga nedeniyle dün hakim karşısına çıkan ve aylık gelirinin bin TL olduğunu söylemesinin ardından gündeme oturan şarkıcı Berkay Şahin'in avukatından yeni bir hamle geldi.

Özden ATİK / İstanbul, DHA- SARIYER Emirgan'daki bir eğlence mekanında futbolcu Arda Turan ile yaşadığı kavga nedeniyle dün hakim karşısına çıkan ve aylık gelirinin bin TL olduğunu söylemesinin ardından gündeme oturan şarkıcı Berkay Şahin'in avukatından yeni bir hamle geldi. Berkay Şahin'in avukatı Umut Köroğlu, mahkemeye sanatçının aylık gelirine ilişkin bir düzeltme dilekçesi sundu. Avukat Köroğlu tarafından sunulan dilekçede, "bin TL'nin şehven bildirildiği, müvekkilinin gelirinin sanatçı olması sebebiyle değişkenlik gösterdiği ve aylık ortalama 150 - 250 bin TL arasında geliri olduğu" belirtildi. Berkay Şahin'in avukatı Umut Köroğlu tarafından bugün davanın görüldüğü İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede, "Müvekkil müşteki-sanık Berkay Şahin'in kimlik tespiti esnasında aylık geliri şehven bin TL olarak bildirilmiştir. Müvekkil Berkay Şahin'in aylık geliri sanatçı olması sebebiyle değişkenlik gösterdiğinden aylık ortalama 150 - 250 bin TL arasındadı"ö denildi. SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI Berkay Şahin, dün görülen ilk duruşmada kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin bin TL olduğunu belirtmişti. Bunun kamuoyunda çok tartışılması üzerine Şahin sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söylemişti: "Bizim aylık kazancımızı bilmesi gereken kurumlar biliyor. Ben sadece insanların sahip olduklarını böbürlenerek söylemelerinden dolayı orada bir rahatsızlık duydum ve kinaye yaptım. Sanık koltuğunda yargılanan birinin '300 bin Euro kazanıyorum aylık' demesine karşılık ben de bin lira kazanıyorum dedim. Bu maksatla kinaye yapılarak söylenmiş bir şeydi.

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