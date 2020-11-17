Şarkıcı Bulut Duman hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama' istendiği ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bulut Duman hakkında başlattığı soruşturmaya göre E.H. (26) , 12 Kasım günü emniyete giderek kendisini Alp olarak tanıtan biriyle eşcinsel ilişkiye girdiği yönünde ifade verdi. E.H. ifadesinde Alp isimli kişinin Gürcistan’dan 30 bin dolar karşılığında taşıyıcı bir anneden bebek yaptığını ve kızının 15 aylık olduğunu söylediğini anlattı. Alp isimli bu kişinin kendisinden bebeğin cinsel istismarına yönelik tekliflerde bulunduğunu öne süren getiren E.H. şoka uğradığını ve teklifi reddettiğini ifadesinde belirtti. E.H. söz konusu durumu arkadaşı aracılığıyla bir avukata anlattığını, avukatın bu durumun suç olduğunu ve polise bildirmesi gerektiğini ifadesinde belirtti. Avukatın durumu Kadıköy Çocuk Büro Şubesi’ne bildirdiği anlatılan emniyet ifadesinde, Çocuk Büro Şubesi’nin kendisini Alp olarak tanıtan kişinin aslında Bulut Duman olduğu da aktarıldı.

"İSTİSMARDA BULUNMAM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Emniyette şüpheli sıfatıyla ifade veren Bulut Duman ise kızının annesiyle aralarında sorun olduğu için ayrı yaşadıklarını ve kendisinin kişisel gelişim hizmetleri veren bir şirkette yönetici olarak çalıştığını söyledi. E.H. ile bir borç meselesi yüzünden görüştüklerini dile getiren Duman, aralarında cinsel bir ilişki olmadığını ve bebeğe cinsel istismarda bulunmadığını öne sürdü.