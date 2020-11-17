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Şarkıcı Bulut Duman’ın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

17.11.2020 22:52 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Bulut Duman’ın silahla vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak’ta dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, şarkıcı Bulut Duman silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı.

Şarkıcı Bulut Duman’ın silahla vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak’ta dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, şarkıcı Bulut Duman silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden İlhan Atahan E.‘nin olay sırasında kendini silahla yaraladığı için hastanede tedavisi devam ederken gözaltına alınan Recep E. emniyetten serbest bırakılmıştı. Yunus Ç. isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli Yunus Ç. “Silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

“Tesadüfen oradaydık”
Şüpheli Yunus Ç. sorgusunda, Bulut Duman’ı tanımadığını söyleyerek, “Recep E. arkadaşımın dayısı olur. O gün Recep E. beni arayarak araba alacağını söyledi. Beraber aracı göstermeye gittik, daha sonra ‘arabayı yıkatalım’ dedi. O sırada silah patlama sesi geldi. 2 kişi koşarak kaçıyordu. Olay sırasında tesadüfen oradaydık. Silah Atahan isimli şahsa aitmiş. Bu şahsı hiç tanımıyorum. Daha önce görmedim, muhabbetim bile olmamıştır. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Mahkeme, sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli Yunus Ç.’nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, şüpheli İlhan Atahan E.’nin Yunus Ç.’nin olayla bir ilgisi olmadığına ve müştekiyi silahla kendisinin yaraladığına dair beyanını, Yunus Ç.‘nin suçlamayı kabul etmemesi ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Şüpheli, hakkında yurt dışına çıkmamak ve haftada 2 gün ikametine en yakın karakola giderek imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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