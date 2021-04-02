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Şarkıcı Buray kimdir? Buray’ın gerçek adı ne? Buray kaç yaşında?

02.04.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların müzik piyasasında en çok dinlenen isimlerinden biri olan Buray, sesiyle birçok kişiyi etkiliyor. Seslendirdiği romantik şarkıları ile popülerliğini arttıran Buray’ın kim olduğu ve gerçek adının ne olduğu sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Youtube şarkıları milyonlarca dinlenmeye ulaşan Buray’ın özel hayatına ilişkin ise pek fazla bilgi bulunmuyor.

Şarkıcı Buray kimdir? Buray’ın gerçek adı ne? Buray kaç yaşında?

Buray, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Büyük Britanya Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Birçok başarılı ismin şarkılarını seslendiren Buray, Selim Gülgören ve Ömür Gedik gibi sanatçılara besteler vermiştir.

BURAY KİMDİR?

15 Haziran 1984 tarihinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelen Buray'ın gerçek adı Buray Hoşsöz'dür. Lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde aldıktan sonra, üniverite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde tamamlamıştır.

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Büyük Britanya'daki Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimi de yapan Buray, Avustralya’da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atmış, başta Ferhat Göçer'in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler vermiştir.

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2015 yılında, Melbourne’daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk" için çalışmalar yapan Buray, Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etmiştir. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi görmüştür.

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2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser veren Buray, 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yapmıştır. Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC’deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlenmiştir

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"1 Şişe Aşk" albümünün çıkış şarkısı "İstersen" isimli parça olmuştur. Sözleri Gözde Ançel’e, bestesi Buray ve Gözde Ançel ikilisine ait olan "İstersen" şarkısının düzenlemesi de Buray’ın imzasını taşımaktadır. Albümün ikinci klibi "Sen Sevda Mısın" şarkısına çekildi. Şarkı, Türkiye resmî listesinde 1 numara olma başarısı göstermiştir. "Sen Sevda Mısın"'ın ardından üçüncü klip olarak "Kimsenin Suçu Yok" şarkısını yayınlamıştır.

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Son olarak "Başka Hikayeler" albümünü 2021 yılında çıkarmıştır.

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