Şarkıcı Buray kimdir? Buray’ın gerçek adı ne? Buray kaç yaşında?

Buray, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra Büyük Britanya Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Birçok başarılı ismin şarkılarını seslendiren Buray, Selim Gülgören ve Ömür Gedik gibi sanatçılara besteler vermiştir.

BURAY KİMDİR?

15 Haziran 1984 tarihinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelen Buray'ın gerçek adı Buray Hoşsöz'dür. Lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde aldıktan sonra, üniverite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde tamamlamıştır.

Büyük Britanya'daki Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimi de yapan Buray, Avustralya’da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atmış, başta Ferhat Göçer'in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler vermiştir.

2015 yılında, Melbourne’daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk" için çalışmalar yapan Buray, Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etmiştir. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi görmüştür.