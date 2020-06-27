Şarkıcı Çağrı Göktepe hayatını kaybetti!

1997 yılında ‘Gönül’ isimli şarkısıyla sevilen ve Çağrı ismi ile çıkış yapan sanatçı Çağrı Göktepe'nin vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı lakabı ile ünlenen, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alan Akay, “Çok değerli sanatçı arkadaşımız Çağrı Göktepe'yi, 51 yaşında çok genç yaşta kaybettik. Onu 1997 yılında Çağrı olarak “Gönül” şarkısıyla sevmiştiniz. Bestelerini Adnan Şenses'ten Cengiz Kurtoğlu'na, Safiye Soyman'dan Harika Avcı'ya kadar çok sayıda ünlü isim okudu. Cenazesi bugün 27 Haziran Cumartesi günü öğlen namazına müteakip, Büyükçekmece Kuba Camii'den kaldırılacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

