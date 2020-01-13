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  4. Şarkıcı Çelik, engelli kafe sahibine destek için garsonluk yaptı

Şarkıcı Çelik, engelli kafe sahibine destek için garsonluk yaptı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, bedensel engelli Veysel Celiloğlu'nun destek çağrısına, kafesinde garsonluk yaparak karşılık verdi - Erişçi: - "Veysel'e yapacağım yardım sosyal medya duyurusuyla gerçekleşmez. Toplumsal bir sorunumuz varsa internette yayın yaparak olmuyor. Kendimiz katılacağız, bunu toplumsal olarak duyuracağız" - "Kardeşimizin yaşattığı bir fikir var. 'Biz engelli değiliz, topluma katkı veriyoruz, bunun için mücadele ediyoruz'. İnsanlar buna destek için buraya gelsin" - Celiloğlu: - "Kimseden maddi menfaat beklentisi içerisinde değilim. Tek bir amaç güdüyorum, bu engelsiz dünyamızı tanıtmak ve yaşatmak"

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - "Hercai", "Cici Kız", "Sen Yoluna Ben Yoluma" ve "Meyhaneci" şarkılarını seslendirerek 90'lara damgasını vuran şarkıcı Çelik Erişçi, bedensel engelli Veysel Celiloğlu'nun destek çağrısını karşılıksız bırakmayarak kafesinde garsonluk yaptı.

Engelli bireylerin toplumla bir arada olması amacıyla Engelsiz Dünya Cafe'yi açan bedensel engelli Celiloğlu, Erişçi'den Ankara'daki bir konserinde mücadelesini duyurması için destek talebinde bulundu.

Celiloğlu'nun talebini geri çevirmeyen sanatçı Erişçi de kafeye giderek müşterilere garsonluk hizmeti verdi.

Erişçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu duyurmak ve Celiloğlu'na destek vermek için bir günlüğüne bu görevi üstlendiğini söyledi.

Topluma hizmet etmek isteyenlerin bu kafeye gelip etkinlikler yaparak Celiloğlu'na destek olabileceğini dile getiren Erişçi, "Kardeşimizin yaşattığı bir fikir var. 'Biz engelli değiliz, topluma katkı veriyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz'. İnsanlar buna destek için buraya gelsin. Benim burada bulunma amacım bu." dedi.

Erişçi, toplumsal yardım işlerinde toplumun geneliyle aynı fikirde olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Toplumda yardımcı olunacak koşulların ortadan kalkması lazım. Biz tek tek vakalara koşuyoruz. O yüzden Veysel'e yapacağım yardım sosyal medya duyurusuyla gerçekleşmez, bunu biliyorum. Ben onu duyururum geçer gider, akşama evde maçımı seyrederim, eğlenceme bakarım ve hayatımı sürdürürüm. Ben o tür katkıları ve yardımları sevmiyorum. İnternette şehit haberi duyurarak, herhangi bir bayram kutlayarak konuyu engelleyemiyoruz. Toplumsal bir sorunumuz varsa internette yayın yaparak olmuyor. Kendimiz katılacağız, bunu toplumsal olarak duyuracağız ki hepimiz beraber bu işi yapacağız. Öyle yaparsak o yardım gerçek amacına ulaşır."

- "Çelik ağabeyimizin desteğine çok mutlu olduk"

İş yeri sahibi Celiloğlu da kendisinin sosyal bir girişimci olduğunu, engeline bakmadan faaliyetleriyle önlerindeki engeli aşmak için mücadele verdiğini söyledi.

Erişçi'nin desteğinden ve yanlarında olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Celiloğlu, "Ben kimseden maddi menfaat beklentisi içerisinde değilim. Tek bir amaç güdüyorum, bu engelsiz dünyamızı tanıtmak ve yaşatmak. Biz yaşayalım ki yaşatalım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çelik Erişçi, engelli, garsonluk, Veysel Celiloğlu,

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