Şarkıcı Çelik siyasete yeşil ışık yaktı! Zafer Partisi'nden olay paylaşım

Hercai' , ' Bu şehirde sana aşık biri var' , 'Yaman Sevda', 'Artık Devir Değişti' gibi pek çok hit şarkıyı Türk pop müziğine kazandıran ünlü şarkıcı Çelik, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katıldı. Partinin Kayseri İl Teşkilatı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "E tabi devir değişti, ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadelerini kullandı.

Özellikle 90'lı yıllardaki şarkılarıyla tanınan şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katılarak siyasete girdi.

"E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi" diye duyurdular: Haberi partinin Kayseri İl Teşkilatı sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada "E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadeleri kullanıldı.

Bir sonraki paylaşımda ise "Kıymetli Sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve Parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir. Kendisinin bu, çok değerli desteği için, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de, artık kendisinin eserleridir" denildi.



