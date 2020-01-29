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Şarkıcı Cevher: Ayarım yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 08:17 | Son Güncelleme

ARABESK ve pop şarkılarına kattığı farklı ve özgün yorumlarıyla dikkati çeken şarkıcı Cevher Cevher (39), "Benim ayarım yoktur.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ARABESK ve pop şarkılarına kattığı farklı ve özgün yorumlarıyla dikkati çeken şarkıcı Cevher Cevher (39), "Benim ayarım yoktur. Ya çok severim ya hiç sevmem. Ya tam yaparım ya da hiç yapmam" dedi. Cevher, geçen yıl konserler için 350 bin kilometre yol katettiğini söyledi.
Türkiye'nin değişik illerinde sayısız konser veren şarkıcı Cevher Cevher, konser için geldiği Antalya'da hem iş hem de tatil yaptı. Annesiyle bir otelde zaman geçiren şarkıcı, akşam da sahne aldığı mekanda hayranlarını eğlendirdi.
Konser programları nedeniyle 2018 yılında 266 bin kilometre yol katettiğini, 2019'da ise bu rakamın 350 bin kilometreye çıktığını belirten Cevher, "Allah bana güç kuvvet versin. 2020 yılında 500 bin kilometre yol kat ederek daha çok insana ulaşmayı hedefliyorum. Bugün Türkiye'nin 50 şehrinde aktif olarak sahneye çıkıyorum. Yaptıklarım, yerini bulduğunda çok mutlu oluyorum" dedi.
BİR YILDA 4 EV TAŞIDI
İşindeki detaycılığının kimi zaman limitlerin üzerinde olduğunu ancak dayanamayarak yine de detaylarla uğraştığını aktaran Cevher, "Detaycılığımı iş hayatıma yansıtıyorum. Fakat özel hayatımda kedi tırnaklarım yok. Çok sakinimdir, çok evciyimdir. Evimde de çok rahat insanım. Ben iş hayatında takıntılıyım. Bazı şeyleri çok takarım. Bu nedenle de 1 yıl içinde 4 ev değiştirdim. Benim orta ayarım yoktur. Ya çok severim ya hiç sevmem. Ya tam yaparım ya da hiç yapmam" diye konuştu.
SOSYAL MEDYADA AKTİF
Sosyal medyayı ve dijital mecraları iyi kullanan Cevher'in Youtube üzerinde oluşturduğu kanalında paylaştığı şarkılar 2 milyon saat dinlendi ve 43 milyon izlenme yakaladı. Sosyal medyada 86 bin takipçisi bulunan şarkıcı, belirli günlerde Youtube kanalı üzerinden canlı yayın yaparak hayranlarıyla direkt iletişim kuruyor. Cevher, "Benim insanlara şarkılarımla ulaşmamın en kolay yolu dijital platform. Neredeyse tüm dünya dijitalde. Son 4 yıldır buraya yöneldim. İnsanlarla canlı yayınlarda buluşmak beni mutlu ediyor" dedi.

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