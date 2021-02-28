Şarkıcı Ceylan'ın son hali olay! 'Gülşen'e mi özendin?'

'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor. Şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranları tarafından oldukça beğenilse de bazı takipçileri estetiği abarttığını yorumlarında dile getiriyor.

Daha önce yaptığı paylaşımla Şarkıcı Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangı'ya benzetilmişti. Ceylan bu benzerlik hakkında sessiz kalmamıştı. Ceylan Elçin Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti.

Ceylan şimdi de yeni imajıyla Gülşen'e benzetildi.

Ceylan, yeni imajını “Ceylan 2021” notuyla paylaştı. Ceylan'a takipçileri 'Gülşen'e mi özendin?' yorumları yağdırdı.



