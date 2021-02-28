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Şarkıcı Ceylan'ın son hali olay! 'Gülşen'e mi özendin?'

28.02.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Ceylan'ın son hali olay! 'Gülşen'e mi özendin?'

Şarkıcı Ceylan yeni imajıyla şoke etti. Görenler Ceylan'a "Gülşen'ın aynısı olmuşsun" yorumları yağdırdı. Bazı takipçiler ise "Daha fazla estetik ve filtre yapma" eleştirisinde bulundu.

'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor. Şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranları tarafından oldukça beğenilse de bazı takipçileri estetiği abarttığını yorumlarında dile getiriyor.

Daha önce yaptığı paylaşımla Şarkıcı Ceylan'ın son hali oyuncu Elçin Sangı'ya benzetilmişti. Ceylan bu benzerlik hakkında sessiz kalmamıştı. Ceylan Elçin Sangu'ya benzemek için çaba sarf etmediğini söylemişti.

Ekran Alıntısı

Ceylan şimdi de yeni imajıyla Gülşen'e benzetildi.

Ekran Alıntısı

Ceylan, yeni imajını “Ceylan 2021” notuyla paylaştı. Ceylan'a takipçileri 'Gülşen'e mi özendin?' yorumları yağdırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu,
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