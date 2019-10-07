Şarkıcı Demet Akalın'ın icra memuruna açtığı dava

Duruşmada savunması alınan sanık Y.N. suç tarihinde Beykoz İcra Dairesinde zabıt katibi olarak görev yaptığını belirterek, "İstanbul Adliyesinden haciz için gelen talimat gereği adrese gittik. Bu adresin inşaat halinde olduğunu, kullanımda olmadığını gördük. Alacaklı avukatının talebiyle site yöneticisine gittik ve adresi öğrendik. Farklı bir adres verdi. Biz de bunun üzerine Demet Akalın'ın evine gittik. Evde çalışanı vardı. Daha sonra kendisi avukatıyla birlikte geldi."dedi.

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Demet Akalın'ın borcu olmadığı halde evine gelerek haciz işlemi yapıldığı ve eşyalarına zarar verildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu icra memurunun "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

"Benim reddetme görevim yok. Benim yetkim haciz talep edilen malın hacize tabi olup olmadığı hususunda sınırlıdır. Haciz işlemi bittikten sonra alacaklı avukatı malların muhafaza altına alınıp müştekinin evinden kaldırılmasını istedi. Bu arada müşteki istihkak iddiasında bulunmuştu. İstihkak iddiası talebini karara bağlama yetkisi bende değildir. Bu nedenle alacaklı avukatının muhafaza talebini reddettim. İstihkak konusunda karar verme yetkim olmadığı için bu şekilde dosyayı esas icra dairesine iade ettim. Görevimi kötüye kullanmadım. Sahte belge düzenlemedim. Beraatimi istiyorum."

- "Cazgırlık yapmadım"

Müşteki Demet Akalın da sanıktan şikayetçi olduğun kaydederek, "Ben borçlu değilim. Borçlu olmadığım halde evime haciz getirmişler. Evde küçük kızım vardı. Ben sadece devletin görevlisi olduğu için anahtarı verdim. Beyefendiye cazgırlık da yapmadım. Hatta çay, kahve verdim. Sadece eşyalara zarar verilmeden haciz yapılmasını kabul ettim. Ancak geldiğimde klimaların kopartılarak çıkarıldığını gördüm. Evimi su basmış. Bu nedenle zararım vardır. Borçlu şirkette eşim ortaktı ancak kişisel borcu değildi. Şirket borcuydu. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.