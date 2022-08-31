Şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi! "Kum saati gibi vücudun"

Şarkıcı Derya Uluğ sahne performasının yanı sıra sahnede tercih ettiği kıyafetlerle de dikkat çekiyor. Birden fazla hit şarkıyı seslendiren ve sahne alarak sevenleriyle sık sık buluşan Uluğ, son pozuyla beğeni topladı.

SAHNE KIYAFETİYLE BÜYÜLEDİ

Deeya Uluğ renkli Instagram pozlarıyla ön plana çıkmaya devam ediyor.

Son olarak sahneden paylaşım yapan Uluğ, kostümü ve fiziğiyle dikkat çekti.

O poza, "Bu ne güzellik", "Kum saati gibi vücudun" yorumları geldi.

Fit vücuduyla beğenileri toplayan 36 yaşındaki şarkıcı, karın kaslarıyla da dikkat çekiyor.

İşte Uluğ'un beğeni toplayan pozlarından bazıları...





