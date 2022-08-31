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Şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi! "Kum saati gibi vücudun"

31.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkan Derya Uluğ, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Genellikle sahne pozları, yeni şarkıları gibi işiyle ilgili paylaşım yapıyor. Sahne almaya devam eden enerjik sanatçı, son pozuyla beğeni topladı.

Şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi! "Kum saati gibi vücudun"

Şarkıcı Derya Uluğ sahne performasının yanı sıra sahnede tercih ettiği kıyafetlerle de dikkat çekiyor. Birden fazla hit şarkıyı seslendiren ve sahne alarak sevenleriyle sık sık buluşan Uluğ, son pozuyla beğeni topladı.

SAHNE KIYAFETİYLE BÜYÜLEDİ

Deeya Uluğ renkli Instagram pozlarıyla ön plana çıkmaya devam ediyor.

Şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi!

Son olarak sahneden paylaşım yapan Uluğ, kostümü ve fiziğiyle dikkat çekti.

Şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi!

O poza, "Bu ne güzellik", "Kum saati gibi vücudun" yorumları geldi.

Şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi!

Fit vücuduyla beğenileri toplayan 36 yaşındaki şarkıcı, karın kaslarıyla da dikkat çekiyor.

Şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi!

İşte Uluğ'un beğeni toplayan pozlarından bazıları...

Şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi!

Şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi!

Şarkıcı Derya Uluğ sahne kıyafetiyle büyüledi!

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