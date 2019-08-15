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Şarkıcı Devran Çağlar hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 20:21 | Son Güncelleme

Çağlar, Maltepe yaşadığı rezidansta ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Devran Çağlar, Maltepe kaldığı rezidansta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çağlar'dan haber alamayan yakınları durumu, şarkıcının sahne aldığı iş yerinin sahibiyle paylaştı. İş yeri yetkililerinin de telefonla Çağlar'a ulaşamadığını öğrenen yakınları, akşam saatlerinde şarkıcının Maltepe'de yaşadığı rezidansa geldi.

Çilingir yardımıyla dairenin kapısı açılırken, yakınları Çağlar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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