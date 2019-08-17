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Şarkıcı Devran Çağlar toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla bilinen 56 yaşındaki Devran Çağlar vasiyeti üzerine Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesindeki Yeni mezarlıkta toprağa verildi.90’lı yıllarda seslendirdiği arabesk ve fantezi şarkılarla adından söz ettiren ve asıl adı Mustafa Dağlar olan Devran Çağlar, İstanbul Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulunmuştu.

Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla bilinen 56 yaşındaki Devran Çağlar vasiyeti üzerine Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesindeki Yeni mezarlıkta toprağa verildi.
90’lı yıllarda seslendirdiği arabesk ve fantezi şarkılarla adından söz ettiren ve asıl adı Mustafa Dağlar olan Devran Çağlar, İstanbul Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulunmuştu. Kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan şarkıcı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan uçak ile Muğla’ya getirildi. Devran Çağlar’ın cenazesi, İçmeler Yeni Cami’de kınan öğle namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.
Devran Çağlar’ın cenazesine, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, annesi Mihriban ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye sanat camiasından katılım olmazken, annesi tabut başında gözyaşı döktü.

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