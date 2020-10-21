Şarkıcı Doğuş'un eşi Xosqedem Hidayetqizi cephede görevde!

Azerbaycan'da yaptığı programlarla Xosqedem Hidayetgizi, ülkesinin içinde bulunduğu durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor.

Hidayetgizi, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelmek yerine cepheye savaşın yaşandığı yere gitmeyi tercih etti.

Şarkıcı Doğuş ise eşinin bu aldığı karara saygı duyarak, eşinin ve Azerbaycan halkının yanında olduğunu duyurdu.

Doğuş, "Bana düşen bir görev olursa da seve seve yaparım. Allah yardımcıları olsun" diyerek destek açıklamasında bulundu.



