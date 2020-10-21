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  4. Şarkıcı Doğuş'un eşi Xosqedem Hidayetqizi cephede görevde!

Şarkıcı Doğuş'un eşi Xosqedem Hidayetqizi cephede görevde!

21.10.2020 20:56 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Doğuş'un eşi Xosqedem Hidayetqizi cephede görevde!

Şarkıcı Doğuş'un Azerbaycanlı eşi Gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye'de babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.

Azerbaycan'da yaptığı programlarla Xosqedem Hidayetgizi, ülkesinin içinde bulunduğu durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor.

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Hidayetgizi, çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelmek yerine cepheye savaşın yaşandığı yere gitmeyi tercih etti.

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Şarkıcı Doğuş ise eşinin bu aldığı karara saygı duyarak, eşinin ve Azerbaycan halkının yanında olduğunu duyurdu.

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Doğuş, "Bana düşen bir görev olursa da seve seve yaparım. Allah yardımcıları olsun" diyerek destek açıklamasında bulundu.

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