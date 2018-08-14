Şarkıcı Dua Lipa, Antalya'da konser verdi

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, Antalya'da hayranlarına konser verdi.
Lipa, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde konser vermek için Antalya'ya geldi.
Konserden bir gün önce Antalya'ya gelen Lipa, konaklayacağı otele gitmeden önce helikopterle Antalya'yı havadan gezdi.
Türkiye'de ilk defa konser veren Lipa konserine "Merhaba Antalya" diyerek başladı. Lipa'nın konserini 3 bin civarında yerli ve yabancı turist dinledi.
Sanatçı Lipa, sahnede bir saat boyunca sevilen parçalarını seslendirdi.
Öte yandan ekibiyle otelin villasında konaklayan sanatçı Lipa, odasının her yerine boy aynası konulmasını talep ettiği öğrenildi.
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