Şarkıcı Duffy: Tecavüze uğradım, uyuşturucu verildi ve birkaç gün rehin tutuldum

Grammy ödülü sahibi şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajda kendisine uyuşturucu madde verildiğini ve tecavüze uğradığını açıkladı.

35 yaşındaki Galli şarkıcı 'o dönemi atlatmasının uzun zaman aldığını' söyledi.

Duffy, Instagram hesabından şunları yazdı:

"Bunu şimdi paylaşmanın neden doğru bir zaman olduğunu bilmiyorum ama konuşmak heyecan verici ve özgürleştirici.

"Açıklayamıyorum. Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti. Bir gazeteci benimle iletişim kurdu, bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve ben de geçen yaz ona her şeyi anlattım. Çok kibardı ve sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi.

"Doğrusu, ve lütfen bana inanın, şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum. Tabi kurtuldum. Atlatmak zaman aldı. Bunu söylemenin kolay yolu yok ama son on yılda, binlerce gün boyunca kalbimde yeniden güneş ışığı görmeyi istedim, şimdi ise Güneş parıldıyor."

Gerçek adı Aimee Anne Duffy olan şarkıcı Mercy adlı single parçasıyla 12 ülkede listelerin birinci sırasına çıkmıştı.