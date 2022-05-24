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Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı! "Eski sevgilimle AVM'nin emzirme odasında..."

24.05.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinden, en gizli sırlarını itiraf etmesini isteyince gelen itiraflar ağızları açık bıraktı.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı! "Eski sevgilimle AVM'nin emzirme odasında..."

Ebru Polat aktif olarak kullandığı Instagram hesabı üzerinden görenleri şok edecek paylaşımlarda bulundu. Instagram hesabının hikaye kısmından gizli itiraf isteyen Polat, takipçilerinin birbirinden ilginç itiraflarını paylaştı.

"SEVGİLİMİ 9 SENELİK KANKASIYLA ALDATTIM"

Ebru Polat bir takipçisinden gelen, "Sevgilimi 9 senelik kankasıyla aldattım" itirafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kimseye güven yok görün" ifadelerini gülen surat emojisi koyarak paylaştı.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı!

"ESKİ SEVGİLİMLE AVM'DEKİ EMZİRME ODASINDA..."

Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diye yazdı. Polat ise, "Kadında hiç mi korku yok. Neler neler var mesajlarda şok olursunuz. Ben ne kadar masumum yahu." dedi.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı!

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Ebru Polat
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