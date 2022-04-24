MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Ebru Polat fileli kombiniyle nefes kesti! "Bu ne seksilik?"

Şarkıcı Ebru Polat fileli kombiniyle nefes kesti! "Bu ne seksilik?"

24.04.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşının ayaklarını yıkayan Ebru Polat o anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve oldukça konuşulmuştu. Her yaptığı olay olan şarkıcı, fileli kombiniyle verdiği pozuyla nefes kesti.

Şarkıcı Ebru Polat fileli kombiniyle nefes kesti! "Bu ne seksilik?"

Ebru Polat şarkısı için klip çekimlerine başladı. O anlarda bacak bacak üstüne atıp verdiği poz verdi. Son zamanların oldukça konuşulan ismi Polat, fileli kombiniyle Instagram'ı salladı.

EBRU POLAT FİLELİ KOMBİNİYLE NEFES KESTİ

38 yaşındaki şarkıcı Ebru Polat, klip çekimlerinden poz verdi.

Şarkıcı Ebru Polat fileli kombiniyle nefes kesti!

Polat'ın o pozuna, "Maşallah subhanallah", "Bu ne seksilik?", "Çiçek gibisin" gibi yorumlar geldi.

Şarkıcı Ebru Polat fileli kombiniyle nefes kesti!

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşının ayağını yıkayan Ebru Polat, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım " diye yazmıştı.

EN ÇILGIN ANINI ANLATTI!

Instagram'dan soru-cevap etkinliği yapan Ebru Polat, "Lisedeki en çılgın anın neydi?" sorusuna, "Lisede değilde ilkokuldayken okulu soymuştuk. İki tane kız arkadaşımla birlikte. Ama yakalanmıştık ve ceza almıştık" yanıtını vermişti.

Ebru Polat şarkıcı ve avukattır. Doğum adı Filiz Sarıkaya'dır. Küçük yaşlarda bale eğitimi almıştır. Sol Yanım, Çilli Bom, Hazmedemeyenlere Soda şarkılarını seslendirmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper mini altına çorap giyip...Süper mini altına çorap giyip...
Survivor'da gizli yemek krizi! Görülmemiş ceza aldılarSurvivor'da gizli yemek krizi! Görülmemiş ceza aldılar
Olay hamilelik uyarısı! "Doğum kontrol..."Olay hamilelik uyarısı! "Doğum kontrol..."
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Meteoroloji uyardı: Geri geliyor!

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!

Rusya -Ukrayna savaşı sonrası fiyatlar uçtu!

Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

İlginizi Çekebilir

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Uygunsuz davranışları çekimleri durdurdu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.