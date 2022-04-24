Şarkıcı Ebru Polat fileli kombiniyle nefes kesti! "Bu ne seksilik?"

Ebru Polat şarkısı için klip çekimlerine başladı. O anlarda bacak bacak üstüne atıp verdiği poz verdi. Son zamanların oldukça konuşulan ismi Polat, fileli kombiniyle Instagram'ı salladı.

EBRU POLAT FİLELİ KOMBİNİYLE NEFES KESTİ

38 yaşındaki şarkıcı Ebru Polat, klip çekimlerinden poz verdi.

Polat'ın o pozuna, "Maşallah subhanallah", "Bu ne seksilik?", "Çiçek gibisin" gibi yorumlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşının ayağını yıkayan Ebru Polat, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım " diye yazmıştı.

EN ÇILGIN ANINI ANLATTI!

Instagram'dan soru-cevap etkinliği yapan Ebru Polat, "Lisedeki en çılgın anın neydi?" sorusuna, "Lisede değilde ilkokuldayken okulu soymuştuk. İki tane kız arkadaşımla birlikte. Ama yakalanmıştık ve ceza almıştık" yanıtını vermişti.

Ebru Polat şarkıcı ve avukattır. Doğum adı Filiz Sarıkaya'dır. Küçük yaşlarda bale eğitimi almıştır. Sol Yanım, Çilli Bom, Hazmedemeyenlere Soda şarkılarını seslendirmiştir.

