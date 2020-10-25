Şarkıcı Ece Seçkin boy göndermelerine cevap verdi! ‘1.55 olduğum...’

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren güzel şarkıcı Ece Seçkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez’le evlilik planlarını koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya almak zorunda kalan ünlü şarkıcı son paylaşımında kendisini eleştirenlere esprili bir gönderme yaptı.

BOYUYLA DALGA GEÇENLERE CEVAP VERDİ

Pop müziğin son döneme damga vuran isimleri arasında yer alan Ece Seçkin sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sık sık paylaşım yapmayı tercih eden güzel sanatçının son gönderisi ise kendisini eleştirenlere cevap niteliği taşıdı. Sosyal medya kullanıcılarının boyunu eleştirmesine aldırış etmediğini ifade eden başarılı sanatçı son paylaşımında mizahi yönünü ortaya çıkarttı.

Anadolu’nun güzelliklerini keşfetmek için arınma tatiline çıktığını ve ülkesine bir kez daha aşık olduğunu belirten Seçkin, gönderisine “Tam havalı bir şey yazacağım aklıma 1.55 olduğum geliyor” notunu ekledi. Seçkin’in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.

