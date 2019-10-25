MAGAZİN

Şarkıcı Eminem'e 'Ivanka Trump' sorgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Grammy ödüllü rapçi Eminem'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ı "tehdit ettiği" şarkı sözleri nedeniyle, ABD Gizli Servisi tarafından sorgulandığı bildirildi.

Şarkıcı Eminem'e 'Ivanka Trump' sorgusu

Buzzfeed News'in ele geçirdiği belgeler, Eminem'in, 2017 tarihli "Framed" şarkısının sözleri nedeniyle ABD Gizli Servisi ajanları tarafından ziyaret edildiğini ortaya koydu.

Eminem'in, "Trump'ın kızı Ivanka'yı arabasının bagajında görmekten" söz ettiği "Frame" şarkısında, hemen ardından "bir şekilde bu küçük budala sarışın kızdan sorumlu hissettiğinden" ve bir cinayetten bahsediyor.

'ENDİŞELİ VATANDAŞ' ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Haberde, Eminem'in "endişeli bir vatandaşın" ABD Gizli Servisine ihbarda bulunması üzerine, ajanların 2017 sonunda ünlü rapçiyle avukatları aracılığıyla iletişime geçtiği ve Ocak 2018'de kendisini sorguladığı ancak konunun daha fazla büyütülmediği belirtildi.

Gerçek ismi "Marshall Bruce Mathers III" olan Eminem, 1999'da çıkardığı "The Slim Shady LP" ile şöhrete ulaşmış, bu albümle En İyi Rap Albümü dalında Grammy Ödülü kazanmıştı. (AA)


Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Yine paylaşımıyla olay oldu! Yine paylaşımıyla olay oldu!
Kalben en sevilen şarkılarını Trump'ta seslendirecekKalben en sevilen şarkılarını Trump'ta seslendirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eminem Donald Trump Ivanka Trump

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Avcı'dan flaş istifa açıklaması!

Avcı'dan flaş istifa açıklaması!

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

Trabzon'un Avrupa umutları tükeniyor! 2. yenilgi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrem Sak'tan güldüren paylaşım

Yine paylaşımıyla olay oldu!

Kalben en sevilen şarkılarını Trump'ta seslendirecek

Kalben en sevilen şarkılarını Trump'ta seslendirecek

İlker İnanoğlu’nun genç sevgilisinin pozları olay oldu

Arka Sokaklar'ın oyuncusuyla sevgili! Aralarında 30 yaş fark var

Selena Gomez'in yeni şarkısı olay oldu! Hailey Baldwin paylaşımıyla şoke etti

Yeni şarkı olay oldu! 'Seni Öldürürüm' paylaşımı

Ahmet Kural'dan evlilik açıklaması

Ahmet Kural'dan evlilik açıklaması

Aleyna Tilki'nin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.